Člověk by řekl, že taková žaloba je jen výjimečným vrtochem staré paní, ale včera jsem četl o chlapci z fotografie na legendární desce Nirvany Nevermind, který se teď už jako dospělý rozhodl žalovat všechny, co se na albu podíleli, že uměleckou fotografií nahého kojence v bazénu propagovali dětskou pornografii.

Ještě se ovšem nechal slyšet, že všichni kromě něj na tomto albu vydělali a on jediný žije ve čtyřiceti letech u matky a jezdí hondou. Zřejmě byla tato fotografie, na jejíž focení ho přivezla matka v kočárku, jeho jediným životním úspěchem a on se od kojeneckého věku s ním nedokázal vyrovnat. Divím se, že rovnou neřekl, že celé albu složil a nahrál on.

Jak to pozoruji, žaloby za životní újmy jsou dost módní záležitostí, tak jsem začal přemýšlet, že bych se k tomu trendu přidal i já a z někoho něco vytřískal. Jako malý jsem se žádného uměleckého díla nezúčastnil a Boba Dylana znám jen z desek, ale ono se něco najde.

Tak předně žaluji tento stát, že jsem kus dětství žil v normalizaci a jako školák jsem se musel na zdi ve škole koukat na portrét Gustáva Husáka, což ve mně zanechalo traumatizující vzpomínky. Taky žaluji disidenty a studenty, že sametová revoluce nebyla dřív a já na toho Husáka musel čumět do jedenácti let.

Dále žaluji všechny ženy, které jsem za svého života poznal, protože jsem často kvůli nim podnikal věci, které bych normálně nedělal, utratil jsem víc peněz, než jsem chtěl, zúčastnil se z lásky mnoha výletů a akcí, na které se mi nechtělo, a teď se cítím zneužitý a ponížený.

Taky musím zažalovat své rodiče, že jsem se nenarodil do miliardářské rodiny a nezdědím zámek ani konto ve Švýcarsku. A pochopitelně in memoriam žaluji všechny své babičky a dědy, že ani oni mé rodiče neporodili do miliardářského ani šlechtického rodu.

A především žaluji přírodu, že vymyslela klíšťata a já se musím nechat očkovat a dávat si v lese pozor. Dále ji žaluji, že vynalezla covid, HIV a vůbec všechny viry a nemoci a taky přibírání na váze a další nesmysly, které mi ztěžují život. A pochopitelně žaluji vesmír, že je nekonečný a nic o něm nevíme, což mi nepřidává na klidu.

A na závěr žaluji Boha, že vymyslel vesmír a přírodu a vůbec tohle všechno, a žádám od něj pořádné bolestné za to, že nevím odkud a kam jdu a proč jsem na světě, na kterém mě musí trápit existencionální otázky. Chci 200 miliard dolarů, což pro Boha nic není, a může to být klidně i v jiné měně, protože on ovládá všechny měny na Zemi.

Tak vidíte, že to jde. Zkuste si takovou absurdní žalobu na cokoli sestavit doma a je možné, že někomu z nás to vyjde a něco vysoudí, protože to vypadá, že dnes už je možné úplně všechno.