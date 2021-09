Oba protagonisté vytvořili partnerskou dvojici na domovské scéně Divadla na Vinohradech a před kamerou poprvé společně vystoupili v historické komedii Slasti Otce vlasti – Jaromír Hanzlík jako mladý Karel IV., Daniela Kolářová v roli Karlovy první manželky, Blanky z Valois.

Hráli spolu i v muzikálové podobě Noci na Karlštejně zamilované Alenu a Peška, stejně jako v populárním seriálu Taková normální rodinka (1971), v němž Dana Medřická představovala Daniele Kolářové maminku a Marie Rosůlková babičku, zatímco v komedii Léto s kovbojem obě herečky zestárly do rolí babičky, respektive prababičky.

Mladá psycholožka Doubravka se profesí vymyká ostatním členkám učitelské rodiny, mimochodem dost upjatým paním. Všechny ovšem sjednocuje dědičný optický znak – nosí brýle. Tenhle vizuální vtip byl využit jinými filmaři již ve veselohře Naše bláznivá rodina (1968); úplně poprvé se tak ale stalo v Mravnosti nade vše, rovněž veselém filmu z roku 1937.

Snad Daniela Kolářová promine, když indiskrétně poodhalíme, že je o necelé dva roky starší než Jaromír Hanzlík a že letos oslavuje pětasedmdesáté narozeniny.

Proč bychom se nebavili?

Jméno Jaromíry Kolárové, autorky Léta s kovbojem, nebylo pro diváky neznámé; už dříve spisovatelka a scenáristka zaujala předlohou k veselohře Holky z porcelánu (1974). Autorčin humor, rozesmávající i ve veselohře Léto s kovbojem, byl označen za „nekousavý“. V Rudém právu chválili, že veselohra nabízí „optimismus bez oparů a iluzí“ a „pranýřuje maloměšťáctví“.

Jiný uvědomělý kritik napsal: „Postavy jsou lidé prostí. Stojí na svých nohou a stojí pevně, protože jsou opřeni o tuto naši dnešní zemi.“ No comment…

Spokojení diváci vyplétali ze spleti komických a lyrických motivů takzvané hlášky, které brzy zdomácněly mimo film, jako patrně ta ze všech nejznámější: „Znám všechny krávy v okolí, ale vás jsem tady ještě neviděl.“ Zalíbila se i poetická: „Vy jste divná, taková… taková čerstvá, jako po ránu tráva.“

Adresátku Honzových ironických, ale i citových výlevů přijala Daniela Kolářová k herecké interpretaci s nadšením: „Inteligentní a citlivá Doubravka není žádná přelétavá dívka. Honza ji přitahuje, protože je úplně jiný než planý a stereotypní Boba, s nímž chodí už jen ze samaritánství a setrvačnosti…“

Později o natáčeném filmu prohlásila: „Léto s kovbojem určitě nebude veselohra, u níž by se divák od začátku do konce popadal za břicho. Má to být spíš úsměvná komedie o lásce a o tom, jak důležité místo v životě zaujímá fantazie a chuť prožít ho opravdově, nedat se spoutat konvencí a vidinou čistě hmotného zabezpečení.“

Na Filmovém festivalu pracujících získala Daniela Kolářová cenu za ženský herecký výkon; film se hrál také na filmovém festivalu v indickém Dilií, kam ho herečka jako delegátka doprovázela. Kostýmní výtvarník Theodor Pištěk oděl Doubravku do teple zbarvených hnědých košil a hnědého svetru; i její dvoudílné plavky jsou v okrovém odstínu. Přesto se tato postava musela obejít i bez oblečení.

Na počátku filmu je scéna, která potěšila především mužskou část publika: Doubravka se koupe v rybníku úplně nahá. Kamera ji snímá dost z odstupu, takže mnozí diváci byli přesvědčeni, že se dívají na obnaženou herečku. Byla to však dublérka. Ale kdo ví?

Představitelka Doubravky se ocitla ve vodě ještě jednou – oblečená a nedobrovolně. Do rybníčku na návsi ji shodí žárlivá sokyně. Scénu se podařilo natočit hned na „první dobrou“. O Danielu Kolářovou se museli filmaři dělit, neboť současně natáčela chalupářskou komedii Na samotě u lesa (1976).

Mezi stračenami

Traktorista Honza Macháček se dopustí dopravního přestupku, proto musí pást krávy. Jaromír Hanzlík se svěřil, že obdobné venkovské typy znal z místa, kde měl chalupu: „Upřímní a fajn kluci, kteří jednají na rovinu. Pro ně jsou jedinou zábavou kino, tancovačky, hospoda a televize. Jejich vztahy bývají trochu drsnější…“

Společně s režisérem Ivem Novákem ještě během natáčení dolaďovali některé situace a scény. Oldřich Vízner, představitel nesympatického, klackovitého a mazánkovsky vypočítavého Boby Karáska, Doubravčina původního milého, úplně spokojený nebyl.

Bývala by se mu zamlouvala Hanzlíkova hlavní role. Po uvedení filmu musel nějaký čas snášet, že i jemu přezdívali Boba. Mezi zástupem Honzových vlastních i nevlastních sourozenců je k vidění i osmiletý Michal Dlouhý.

Scénář předepisoval, aby kráva Cecilka s chutí rozžvýkala několik listů skript Farmakologie, z nichž se Boba učí. Býložravci však papír nechutnal. Režisér slevil: „Bude stačit, když si k těm skriptům jen přičichne.“ Nakonec kráva skripta alespoň olízala.

Diváky bezděčně rozesmála scéna, kdy do vsi přijela pojízdná masna se sortimentem veškerého výsekového masa, v reálu nedostatkovým, nebo maximálně podpultovým. Autoři nechali volně prodávat i banány.

Z úspěchu filmu těžil nedávno Jaromír Hanzlík, který napsal scénář veselohry Léto s gentlemanem a pod dohledem režiséra Jiřího Adamce si zahrál titulní postavu. Naplnilo se ale známé přísloví, že do stejné řeky dvakrát nevstoupíš.