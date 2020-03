V kategoriích žáků, dorostenců a juniorů jsme vyhlašovali vždy jednoho nejlepšího chlapce a dívku, u dospělých pak pět nejlepších celkově.

Tady jsou konečné výsledky:

Žáci

Jakub Šmolík – Sokol Kladno, gymnastika. Nadějný kladenský gymnasta Jakub Šmolík se prosazuje v Česku v minulosti tak populárním sportu, jakým je gymnastika. Ve víceboji obsadil na žákovském republikovém šampionátu druhé místo, což je v olympijském sportu dvojnásob ceněné. Úspěšně také absolvoval olympiádu dětí a mládeže.

Žákyně

Veronika Štemberová – AC Tepo Kladno, skok o tyči. V roce 2019 se jí dařilo a dokonce vytvořila nový český žákovský rekord (377 cm). Výborně reprezentovala klub i Českou republiku na mezistátním utkání ve slovinské Ptuji, kde skončila druhá.

Dorostenci:

Matyáš Šapovaliv – hokej, útočník, Rytíři Kladno. Začínal v pěti letech v Berouně, v osmé třídě přešel do Kladna, kde nyní hraje už za juniorku. Velký talent vstřelil nedávno rozhodující gól na zimní olympiádě ve Švýcarsku, loni také obsadil s výběrem Středočeského kraje třetí místo na MČR, kde navíc tým předváděl asi nejlepší hokej ze všech, ale doplatil na jednu smolnou prohru. Šapovaliv je členem reprezentace ČR do 16 let.

Dorostenky:

Michaela Svobodová – KSP (LARS) Kladno, plavání. Vyhlášena byla už loni a svůj triumf obhájila. Výsledky totiž měla znovu skvělé. Při letním MČR dorostu brala zlato a stříbro na motýlkářských tratích a bronz na krátké polohovce. při zimním šampionátu se ještě o malinko zlepšila. Ke zlatu a stříbru na motýlku přidala stříbro na dlouhé polohovce.

Junioři:

Matěj Krsek – atletika, A.C. Tepo Kladno. Syn bývalého skvělého skokana do dálky Ivo Krska má za sebou už světový juniorský šampionát a v loňském roce ve švédském Boras získal dosud největší úspěch, když doběhl na čtyřstovce na čtvrtém místě, navíc v národním rekordu. K bronzové medaili mu scházely jen tři desetiny, vše si ale vynahradil ve štafetě, v níž skončili Češi na parádním druhém místě. Mimochodem jejím členem byl i další kladenský talent Daniel Lehár.

Juniorky

Kateřina Buriánová - mažoretky, Sokol Kladno. Šikovná mažoretka Katka v roce 2019 zazářila na World Majorettes Cup 2019, kde vyhrála kategorii do 18 let. Je to zatím její největší úspěch kariéry.

Dospělí

1. Tomáš Řenč – triatlon, Vanaman Kladno. Řenč v uplynulé sezoně obhájil české tituly v dlouhém a středním triatlonu. Na ME v dlouhém (3,8 km plavání, 180 km kolo, maratonský běh) skončil v Holandsku druhý a v závodě světové série Ironman ve Švédsku pátý ve skvělém českém rekordu 7:54:07 hod.!

2. Eliška Staňková – atletika, A.C. Tepo Kladno. Dlouhodobě nejlepší česká diskařka se prosadila až na MS v Dauhá, kde obsadila 17. místo. Startovala také na ME družstev, kde týmu pomohla k deváté příčce. Je mistryní ČR pro rok 2019 a nejúspěšnější závodnicí AC Tepo v extralize.

3. Martin Špaček – hokejbal, HBC Kladno. Dlouholetý český reprezentant, kapitán národního týmu i Kladna. V sezoně dovedl Kladno zpět na medailové příčky, když jeho tým padl až ve finále extraligy s KERT Parkem Praha. Na mistrovství světa na Slovensku startoval přesto, že během šampionátu musel odcestovat do Prahy ke státní zkoušce na vysoké škole a pak se zase narychlo vrátil k týmu, který došel do čtvrtfinále.

4. Lucie Brokešová – bojové umění, Kobra Kladno. Lucie má za sebou skvělý rok. Jejím největším úspěchem je zisk titulu mistryně Evropy v brazilském Jiu Jitsu v Ostravě (asociace WOW).

5. Eduard Krčmář – plochá dráha, AK Slaný. Největším úspěchem Edy Krčmáře v roce 2019 je stříbrná medaile z ME dvojic. Stal se rovněž vicemistrem republiky, čímž si oproti minulému ročníku polepšil o jeden stupínek. A do třetice přidal stříbro s týmem AK Slaný v extralize družstev. S Václavem Milíkem je největším talentem české ploché dráhy, v Polsku jezdí profesionální soutěž.

Hvězda Deníku:

Milan Moník - volejbal, Kladno volleyball.cz. Milan Moník je elitním českým reprezentačním liberem, reprezentantem ČR a členem čtvrtého týmu loňského ročníku extraligy. Obrovský bojovník, který dokáže strhnout tým emocemi i výkonem, který fanoušky vždycky dovede pobláznit a vytvořit výbornou atmosféru.

Síň slávy:

František Pospíšil - hokej. Dlouho byl nejlepším hokejistou Kladna, několikrát i celé republiky. Jako kapitán národního týmu získal tři zlaté medaile na mistrovství světa, další medaile má z olympiád, pětkrát získal mistrovský titul s Kladnem, jednou i jako trenér. Rytíř ledu uměl dokonale přihrávat, hrál s obrovským klidem a přehledem. Od roku 1999 je členem Síně slávy Mezinárodní hokejové federace, je pochopitelně také v Síni slávy hokeje českého a kladenského.

Týmy dospělí:

Sokol Hostouň - fotbal. Progresivní fotbalový klub z Kladenska vyhrál v uplynulém roce divizní skupinu B a zaslouženě postoupil do třetí ligy - ČFL. V Hostouni vybudoval podnikatel Jiří Hondl a jeho spolupracovníci skvělý klub se zázemím, spoustou dětí a tým dospělých ho skvěle reprezentuje na nejviditelnější úrovni.

Týmy dorost:

Sport Academy Kladno. Aerobikový klub vybudovaly sestry Klára a Jindřiška Proškovy (Jindřiška je už Čížková) a měřeno zlatými medailemi z mistrovství světa i dalších akcí je nejlepší na Kladensku. „Na titul jsme dlouho čekaly a voláme třikrát hurá! Holky byly favoritkami, ale člověk nikdy neví. Ale věřily jsme jim a dokázaly to,“ zářila nad triumfem kvinteta Anna Hrabovská, Lenka Melková, Anita Polcarová, Marie Filipovská, Nella Doušová + zraněná Agáta Dušková trenérka Klára Prošková. Choreografii Charlie Chaplin připravila její sestra Jindřiška.

Týmy žákyně:

MK Kladno, aerobik. Svěřenkyně trenérem Sabiny Škrabské a Michely Diviš se při svém první účasti na MS hned dostaly na zlatý stupínek. Titul mistryň světa oslavil v kategorii kadet aerobik performance tým ve složení Ema Klucová, Johanka Neumannová, Erika Hadrbolcová, Adélka Veselá, Natálka Šolínová a Maruška Lukavská . Uspěl s originální a nápaditou choreografií CAR RACE.

Speciální cena:

Mažoretky Sokol Kladno. Kladenské mažoretky v kategorii kadetek vyhrály v roce 2019 mistrovství světa, navíc se zúčastnily také otevřeného světového šampionátu mažoretkového sportu, kde skončily ve velké konkurenci na sedmém místě. Se skladbou Classic Boton se prezentovaly : Burgrová Karolína, Čeganová Tereza, Čermáková Nicol, Dinková Tereza, Divoká Karolína, Fairaizlová Viktorie, Glevaňáková Andrea, Holubová Ema, Hudosová Karolína, Kučerová Adéla, Majerová Karolína, Málková Anežka, Marková Julie Anna, Nováková Adéla, Sedláková Nela, Stádníková Natálie, Stádníková Štěpánka,, Šťastná Ema, Stejskalová Amálie, Štěpánková Terezie, Tiefová Karolína, Vítková Markéta, Vlasatá Natálie, Voráčková Jana.