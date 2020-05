KDY: 23. květen 2020, od 8.30 hodin

KDE: Fotbalové hřiště, Kamenné Žehrovice

ZA KOLIK: 30 Kč (zápisné)

Centrum závodu, který je dlouhý 6,2 kilometru, bude na fotbalovém hřišti SK Kamenné Žehrovice. Přihlášky mohou muži do 39 let a muži do 49 let podávat v době od 8.30 do 9.45 hodin, přičemž start jejich závodu bude v 10 hodin. Běžci ostatních kategorií se mohou přihlašovat v době od 10.45 do 11.15 hodin, na start pak půjdou v 11.30 hodin. „Závody jsou bez šaten a sprch, k dispozici bude pouze WC. Přihlášky (budou na stolku restaurační zahrádky) standardním způsobem – vyplněním lístku. Závody jsou bez odměn a vyhlašování,“ uvádí Maratón klub Kladno s tím, že za startovné zaplatí běžci 30 korun. Více informací lze získat u Jitky Růžičkové na čísle 606 354 607 nebo e-mailu cudlinka66@seznam.cz.