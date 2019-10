KDY: 19. října 2019, od 9 hodin

KDE: ZŠ Stochov

ZA KOLIK: Volně přístupné

Prodávat a nakupovat se bude od 9 do 13 hodin. Příjem věcí do burzy je v pátek od 17 do 19 hodin, výdej věcí pak v sobotu od 17 do 18 hodin. Jednorázový registrační poplatek pro prodávající činí sto korun. Info a registrační číslo lze získat na e-mailu burza.stochov@seznam.cz.