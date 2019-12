KDY: 4. prosinec 2019, od 17.30 hodin

KDE: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ZA KOLIK: 50 Kč

Cestovatelská přednáška bude o jeho cestě tuk-tukem z Bangkoku až domů na Moravu. „Tuktuk je thajská tříkolka, kterou si Tomík pořídil v Thajsku a bez jakýchkoli zkušeností se úplně sám vydal s tímto 35 let starým vozem na roční cestu přes půl světa. Projel tak 13000 kilometrů přes Thajsko, Myanmar, Indii, Nepál, Írán, Turecko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko a Slovensko, až jej přesně do roka a do dne dotlačil na Moravu,“ uvádí knihovna. Vstupné na přednášku je 50 korun.