Cyklozávody dětí budou na kladenském Sletišti

V sobotu 13. června se na Sletišti koná od 13 hodin 3. ročník cyklozávodů FM Cyklocup pro děti do 12 let. Své ratolesti můžete přihlásit i na místě, a to půl hodiny před startem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Vokurka