KDY: 6. června, od 7.30 hodin

KDE: Rybník Salakvarda, u Tuchlovic

ZA KOLIK: nutná registrace

Chytat se bude na jeden prut a jeden háček, přičemž se klání mohou zúčastnit děti do 15 let. Děti do 10 let s sebou musí mít doprovod. Akce se koná za každého počasí, startovné je dobrovolné. Začíná se v 7.30 hodin, buřty na opečení jsou zajištěny. Registrace je možná na čísle 603 485 987.