KDY: 28. října 2019, od 10 do 16 hodin

KDE: Muzeum Kladno, Mayrau Vinařice a bunkr Bratronice

ZA KOLIK: 1 Kč

Přímo v muzeu bude připraven speciální program od 10 do 16 hodin. Ten nabídne komentované prohlídky dvojice výstav, tvořivé dílny a promítání dokumentárního filmu Setkání s Libuší. Na Mayrovce se budou moci lidí od 13 do 17 hodin vydat na prohlídnu, zpřístupněn velín v tehdejší trafostanici. Připraveny budou také dušičkové a halloweenské dílny. Od 10.30 do 17 hodin bude otevřen vojenský bunkr s autentickým vybavením mezi Bratronicemi a Dolním Bezděkovem.