KDY: 22. října 2019, od 19 hodin

KDE: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ZA KOLIK: 180 Kč

Hlavní postavou quartetu je pochopitelně mladá jazzová zpěvačka, která je oblíbená v posvátných jazzových klubech New Yorku. „Excelentní Švédku Emmu a její zasněný zpěv v kladenské vědecké knihovně doprovodí na akustické piano Walter Fishbacher z New Yorku, na kontrabas Jan Kořínek z Prahy a bubeník Thomas Esch z Kolína nad Rýnem. Jejich muzika vás potěší. Nenechte si to ujít,“ vyzývá knihovna s tím, že vstupné je 180 korun. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v přízemí knihovny na registraci.