KDY: 31. leden 2020, od 20 hodin

KDE: Restaurace Kuklík, Kladno-Švermov

ZA KOLIK: Volně přístupné

Tato kapela nabídne veřejnosti zejména svou vlastní tvorbu, která je velice ovlivněna bluesem, soulem a melodickým popem. Stylově hudba The Furnitures vychází z tradičního amerického písničkářství šedesátých let minulého století. Kromě zmiňovaného Loňka se tak veřejnost může těšit ještě na další hudebníky, a to na Omara Khaoaje (kytara), Radka Břicháče (bicí) a Dalibora Pelce (basa). Koncert začíná ve 20 hodin.