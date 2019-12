KDY: 27. listopad 2019, od 18 hodin

KDE: Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna

ZA KOLIK: Volně přístupné

Mluvit na toto téma bude lektorka Martina Janebová. Příchozí zjistí například to, jak vyjde ekonomicky zero waste pro člověka, který se do toho chce pustit. Lektorka také poradí, kde mají zájemci čekat, že uspoří, a za co naopak zaplatí více. Rezervace míst je možná na e-mailu: aneta.ondrackova@nsev-kladno.cz nebo na telefonním čísle 312 245 333. Pro příchozí bude připravena také ochutnávka produktů z bezobalového obchodu.