KDY: Do 29. února 2020

KDE: T. G. Masaryka v Lánech

ZA KOLIK: 60 Kč

Část modelů pochází z tovární produkce domácích i zahraničních výrobců, některé z limitovaných sérií. „Další část exponátů tvoří plastikové stavebnice nebo stavebnice z papíru, vyrobené technologií laser-cut a výrobky z leptaného mosazného plechu. Návštěvníci se mohou těšit jak na hotové modely, tak modely v různém stádiu rozpracování, dále na různá železniční zařízení a budovy,“ uvádí organizátoři. Vernisáž této výstavy se v muzeu uskuteční v úterý 14. ledna od 17 hodin. Ten, kdo by měl zájem o komentovanou prohlídku, může do lánského muzea dorazit 18. ledna, 1., 15. a 29. února. Prohlídky s výkladem se uskuteční v době od 10 do 14 hodin.