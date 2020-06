KDY: 6. června, od 7.30 hodin

KDE: před rozdělovským kostelem, Kladno

ZA KOLIK: volně přístupné

S sebou musí mít pouze kolo, plavky, sportovní obuv a dobrou náladu. Na trati na ně budou čekat klasické triatlonové disciplíny, které budou upraveny možnostem „sportovců vysloužilců“. Sportovci tak urazí celkem 42 kilometrů na kole, 330 metrů budou muset uplavat, na závěr pak budou muset ujít 25 kilometrů. „Akce je zajišťována v okolí Kladna. Na kole se jede z Kladna k rybníku Bucek. Po přeplavání Bucku podle hráze se odjíždí na kole do Družce. Zde je zajištěna možnost občerstvení a uschování kol,“ uvádí Miroslav Pešta z Petasites Clubu Kladno. Po převlečení účastníků do pochodového oblečení se sportovci vydají údolím Kačáku do Loděnice u Berouna. „Cestou je opět několik možností se občerstvit. Z Loděnice je zajištěn autobus asi v 18.30 hodin, který nás dopraví ke kolům do Družce a následně do Kladna,“ dodal Pešta s tím, že absolvent trasy získá diplom s čestným titulem Plechový muž, přičemž bude mít právo užívat titul Plech. Nejedná se o závod, a tak lidé celou akci absolvují „v balíku“.