KDY: 26. února 2020, od 17 hodin

KDE: Pivovar Antoš, Slaný

ZA KOLIK: Volně přístupné

To neleží na severním pólu, jak by leckdo očekával, avšak nalezneme ho daleko na východě – uprostřed Sibiře. Zimní teploty tam často atakují hranici minus sedmdesát stupňů. Jaké to je si vzít lyže, saně a stan a putovat touto zmrzlou krajinou mezi vesničkami a osadami domorodců? Nejen to uslyší lidé v pivovaru.