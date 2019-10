KDY: 9. října 2019, od 17.30 hodin

KDE: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ZA KOLIK: 50 Kč

Již jste viděli seriál Černobyl? Také jste při jeho sledování měli chuť poohlédnout se po vlastním dozimetru a přemýšleli, co jste v době havárie dělali? A jak místo havárie vypadá dnes? „Třiatřicet let po havárii jaderné elektrárny v Černobylu je třicetikilometrová zóna kolem ní stále terčem zájmu. O její aktuální popularitu se postaral vynikající seriál v produkci HBO. Je místo zaplaveno turisty, nebo je Pripjať stále městem duchů? Do střežené oblasti se začátkem června vypravil plzeňský fotograf Milan Říský,“ uvádí k přednášce knihovna. Vstupné je 50 korun.