KDY: 19. únor 2020, od 17.30 hodin

KDE: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ZA KOLIK: 50 Kč

Můžete se těšit na vyprávění o nejrůznějších aspektech tvorby nejen deskových, ale i jiných her. Dozvíte se, co všechno je třeba promyslet, než se do toho pustíte, a co všechno to obnáší. Deskové hry bude možné na místě zakoupit. Vstupné na přednášku, kterou bude zahájen cyklus s názvem Inspiromat, je 50 korun. Jeden vylosovaný účastník navíc získá hru zdarma.