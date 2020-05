KDY: 16. září, od 18 hodin

KDE: Nové Strašecí

ZA KOLIK: Nutná registrace do 6. září

„Vládní omezení by nám červnový termín nedovolila zorganizovat naplno, a tak jsme se rozhodli podpořit olympijské myšlenky spolu se začátkem školního roku. Pokud chcete běžet s námi a využít zvýhodněné startovné, zaregistrujte se do konce května,“ uvedli pořadatelé běhu v Novém Strašecí. Registrace je možná on-line, a to do 6. září.