Třetí adventní víkend na kladenském náměstí

KDY: 13. až 15. prosinec 2019

KDE: Náměstí Starosty Pavla, Kladno

ZA KOLIK: Volně přístupné

Páteční vánoční program na náměstí začne v 17.45 hodin koncertem skupiny Ex Post. Následovat bude ohňová show a vystoupení Come Beatle Together. V sobotu vystoupí od 14 hodin na podiu písničkář Jan Kubín, poté přijdou kejklíři, na závěr, v 19 hodin, zahraje Kladeňákům kapela Perutě. Nedělní program odstartují ve 14 hodin vystoupení pěveckých sborů, následně zahraje skupina Pískomil se vrací a Pavel Novák s Dětským sborem Sluníčko.

Objeví mikrosvět a proniknou do tajů optiky

KDY: 13. prosinec 2019, od 16 do 19 hodin

KDE: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Sítná, Kladno

ZA KOLIK: Volně přístupné



Kladenská Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT si připravila akci pro žáky základních škol. Ti budou moci v jejích prostorách na Sítné objevit úžasný mikrosvět a proniknout do tajů optiky. V rámci zábavného vánočního odpoledne budou připraveny experimenty z oblasti přírodních věd. Příchozí si užijí i optické hrátky spojené s ukázkou vyšetření očí. Registrace je možná na mailu veda@fbmi.cvut.cz.





Hroziví čerti se po roce sjedou do Pcher

KDY: 13. prosinec 2019, od 17 hodin

KDE: Park, Pchery

ZA KOLIK: Volně přístupné



Již čtvrté Pcherské čertovské rejdění se uskuteční v pátek. Veřejnost se sejde úderem sedmnácté hodiny v parku ve Pcherách. Následně se všichni společně vydají na fotbalové hřiště, kde začne to pravé peklo. Na hřišti se to bude jen hemžit děsivými čerty. Bude se jednat o pekelníky zvané krampus, které mohou lidé znát například z Rakouska nebo Německa. Občerstvení na hřišti bude otevřeno, za děti si ručí rodiče.











Lánské přástky budou v sokolovně

KDY: 14. prosinec 2019, od 10 hodin

KDE: Sokolovna, Lány

ZA KOLIK: Volně přístupné



V rámci akce zvané Lánské přástky bude připraven v místní sokolovně adventní trh, který bude možné navštívit v době od 10 do 16 hodin. Od 11 hodin budou moci příchozí vidět vystoupení dětí ze tříd Sovičky a Zajíčci z MŠ Lány. Jejich kamarádi ze třídy Sluníčka půjdou na scénu v 15 hodin. Od 16.30 hodin pak bude moci veřejnost zhlédnout loutkové představení Vánoční raketa v podání divadla Buchty a loutky.





Kino Sokol ožije adventními trhy

KDY: 15. prosinec 2019, od 10 do 18 hodin

KDE: Kino Sokol, Kladno

ZA KOLIK: Volně přístupné



Foyer kladenského kina Sokol bude v neděli dějištěm adventních trhů. K prohlédnutí nebo ke koupi zde budou různé rukodělné výrobky. Kromě toho na návštěvníky čeká také hudební vystoupení. Od 15.30 hodin příchozím zahraje soubor Gemini Musicales. Na programu budou tředověké a raně renesanční adventní skladby ze starých manuskriptů a kancionálů za doprovodu dobových nástrojů, jako jsou třeba šalmaje, gemshorny či varhanní portativ.