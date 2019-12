KDY: 28. prosinec 2019, od 9.30 hodin

KDE: Obecní úřad, Družec

ZA KOLIK: Volně přístupné

Zájemci se na něj mohou vydat v době od 9.30 do 10.30 hodin, přičemž start je v budově družeckého obecního úřadu. Zápisné je dobrovolné. Pro veřejnost budou tentokrát připraveny tři trasy, a to o délce 9, 11 a 13 kilometrů. Do cíle, kterým je družecká restaurace na fotbalovém hřišti, musí účastníci pochodu dorazit do 15. hodiny. Na každého v cíli čeká účastnický list a porce guláše. Zakoupit si budou moci keramickou upomínku. Pochod se jde za každého počasí.