KDY: 24. července, 20:00

KDE: Masarykovo náměstí, Slaný

ZA KOLIK: Zdarma

Devět koncertů je pro letošní léto nachystáno pro návštěvníky pátečních vystoupení Music on the Square na slánském Masarykově náměstí. Dnes zahraje příchozím skupina The Bladderstones. Ta veřejnosti nabídne hudbu žánru blues-crossover.