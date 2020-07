Vydají se procházkou až do Lužné

Buštěhradští Věčně mladí senioři pořádají výšlap z Řevničova do Lužné. V pátek 10. července v 8.10 hodin se vydají od Macíků autobusem do Kladna, odkud pojedou dále vlakem do Řevničova. Následovat bude lesní pochod do Lužné.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Fuchs