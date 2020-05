KDY: Od 19. května 2020

KDE: Facebook Kladno žije

ZA KOLIK: Volně přístupné

To si sledující budou moci otestovat své schopnosti v dramatické výzvě s Dominikou Prokopovou z Divadla Lampion. Následovat bude od 17 hodin humorné čtení (nejen) pro seniory, a to v podání herců z Městského divadla Kladno. Kladno žije bude samozřejmě vysílat také ve středu, kdy program začne už ve 14 hodin. Lidé si budou moci v tuto dobu zacvičit powerjógu s Yoga light studio Kladno. Od 17 hodin si užijí zábava hlavně děti, které čeká zpívání a hraní s Gábinou a Katkou. Ve stejný čas bude pro všechny připraveno další humorné čtení. Čtvrteční program pak začíná v 10 hodin, a to video reportáží z výstavy ocelových plastik Libora Hurdy.