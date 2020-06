KDY: do 23. sprna

KDE: Vlastivědné muzeum Slaný

ZA KOLIK: 10 Kč

Výstava příchozím nabízí pohled do jednotlivých podsbírek muzea. „Předměty, které spojují témata jara, květin a jiných rostlin a vůbec rozpuku přírody po zimním spánku, jsou pečlivě vybírány napříč depozitáři slánského muzea. Vystaveny budou zejména ty, které nebyly po mnoho let veřejnosti zpřístupněny a dokumentují pestrost muzejních sbírek,“ uvádí muzeum s tím, že důraz je kladený na výtvarné umění, umělecké řemeslo nebo textilie. Muzeum je veřejnosti otevřeno od úterý do soboty. V úterý, ve čtvrtek a v pátek ho mohou zájemci navštívit v době od 9 do 16 hodin, ve středu od 9 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 17 hodin. Vstupné na výstavy činí 10 korun na osobu.