KDY: Do 16. února 2020

KDE: Galerie Kladenského zámku

ZA KOLIK: 50 Kč

Galerie je veřejnosti přístupná ve dnech od úterý do pátku v době od 9 do 12 a od 13 do 17. O víkendu a o svátcích pak v době od 13 do 17 hodin. Výstava končí 16. února.