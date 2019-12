KDY: Do 1. května 2020

KDE: Lidická galerie, Lidice

ZA KOLIK: Volně přístupné

Jedná se o výstavu dobových fotografií, uměleckých děl i různých druhů rostlin, která veřejnost provede historickou podobu lidické krajiny i jejím vývojem od konce 40. let minulého století až do současnosti. „Historické proměny lidické krajiny představují jeden z nejdramatičtějších příběhů krajiny a člověka, který se ve dvacátém století odehrál,“ uvádí galerie. Součástí výstavy je interaktivní mapa vycházející z krajinářské architektury Lidic a edukativní část s tematickými aktivitami pro děti. Vernisáž začíná v 18 hodin. Výstavu si zájemci budou moci prohlédnout do 1. května 2020.