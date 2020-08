Festival Music on the Square zve opět na náměstí ve Slaném

Páteční prázdninové večery na Masarykově náměstí ve Slaném patří již pěknou řádku let koncertům festivalu Music on the Square / Hudba na náměstí. A tento pátek tomu nebude jinak.

Music on the Square 2018. | Foto: Jiří Skála