Music on the Square / Hudba na náměstí představí Rastafidli Orkestra (reggae)

Páteční prázdninové večery na Masarykově náměstí ve Slaném patří již pěknou řádku let koncertům festivalu Music on the Square / Hudba na náměstí. A bude tomu tak i letos, kdy je hlad po živé hudbě snad ještě větší, než v minulých letech.

Rastafidli Orkestra ve Slaném | Foto: Jan Kovy