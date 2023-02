Kdy: sobota 25. února, od 10.00

Kde: Zoopark Zájezd

Za kolik: zdarma

Zimní zoocamp pro všechny malé i velké dobrodruhy a milovníky přírody na s téma oheň. V bushcraft campu v části zoo „u velbloudů“, budou moci zažít pohodu v přírodě. Chybět nebudou ukázky přípravy dřeva a rozdělávání ohně primitivními technikami, Zkušení instruktoři, kteří sami tráví desítky nocí ročně v přírodě, ukážou, jak si postavit pohodlný kemp, zajistit si teplo a světlo a užít si přírodu za jakéhokoli počasí. Pokud si přinesete něco dobrého, můžete využít rozdělaný oheň a dobroty si opéct.

V Kladně se představí cirkus Metropol

Kdy: sobota 25. února od 15.00

Kde: Arménská ulice, u nákupního centra OAZA

Za kolik: neuvedeno

Cirkus Metropol v termínu od soboty 25. února do neděle 5. března zcela poprvé hostuje na Kladně a to v ulici Arménská, u nákupního centra OAZA. V představení uvidíte zvířecí vystoupení, například aktivizační cvičení s tygry, pohybové aktivity oslíků, velbloudí rodinky a stáda lam, dále pak volný výcvik ušlechtilých krásných arabských hřebců a klasický volný výcvik malých poníků. Své umělecké vystoupení ve výšce předvede vzdušná profesionální baletní umělkyně Erika Navrátilová. Po celou dobu představení bude děti a dospělé bavit klasický český klaun Pepíno. Neděle 26. února od 15.00, od pondělí do pátku denně od 17.30, sobota 4. března od 15.00, neděle 5. března od 11.00 hodin.

Berounsko

Na městském bále hraje Zatrestband



Kdy: sobota 25. února od 20.00

Kde: Kulturní dům Plzeňka, Beroun

Za kolik: 490 korun



Berounský městský bál nabídne veřejnosti bohatý program. Zúčastnění si mohou zatančit na hudbu v provedení kapely Zatrestband. Kromě toho si budou moci vychutnat třeba předtančení Tanečního klubu Romany Chvátalové a Tanečního centra R.A.K., vystoupení Losers Cirque Company a módní performanci Anonymní krása. Na závěr plesu bude hrát DJ Michal Pácalt. Chybět nebude ani slosování vstupenek o ceny.

Masopustní maškary projdou Hořovicemi



Kdy: sobota 25. února od 14.00

Kde: Palackého náměstí, Hořovice

Za kolik: zdarma

Stejně jako v různých dalších koutech republiky také v Hořovicích oslaví masopust. Sraz mají maškary na Palackého náměstí, následně se vydají průvodem do ulic města. Cílem bude nádvoří Starého zámku, kde budou připraveny soutěže pro děti i dospělé, stánky s občerstvením a koncert skupiny Staropražští pardálové. Soutěžit se bude také o nejhezčí masku, a to jak mezi dospělými, tak mezi dětmi. Maškary všeho druhu jsou vítány.

Benešovsko

Plavci změří síly v královské disciplíně



Kdy: neděle 26. února od 7.00

Kde: Krytý plavecký bazén, Benešov

Za kolik: neuvedeno



Spolek Triatlon Konopiště pořádá v Benešově veřejné plavecké závody. „Ano, nemůžeme se dočkat července a tak jsme si říkali, že bychom pro vás uspořádali alespoň plavecké závody. Co byste říkali tomu, dát si na čas maximálně 100 metrů volný způsob? Pojďte se poměřit na tuto královskou disciplínu,“ vyzývají pořadatelé. Přihlásit se je možné na stránkách triatlon-konopiste.cz.

DJ Pála zahraje na diskotéce v Týnci



Kdy: sobota 25. února od 20.00

Kde: Kulturní centrum Týnec nad Sázavou

Za kolik: 120 korun

Rádi tancujete? Tak to by vás mohla zajímat akce, která se koná v Týnci nad Sázavou. V místním kulturáku se totiž uskuteční diskotéka na které bude příchozím hrát DJ Láďa Pála.

Boleslavsko

Staročeský bál se těší na pátý ročník



Kdy: sobota 25. února od 20.00

Kde: Dům kultury, Mladá Boleslav

Za kolik: 400 korun



V Mladé Boleslavi se již popáté uskuteční staročeský bál, na kterém bude příchozím hrát skupina Fantasy music. Lidé si užijí předtančení v podání Taneční a pohybové školy ILMA. Večer bude moderovat František Kaňka. Připravena bude také bohatá tombola. Vstupenky lze zakoupit v boleslavském infocentru nebo také v místě konání akce.

Na hasičském plese zahraje Difur Band

Kdy: sobota 25. února od 20.00

Kde: sál ZŠ Studentská ulice, Mnichovo Hradiště

Za kolik: 200 korun

Tradiční hasičský bál pořádají ve svém městě dobrovolní hasiči z Mnichova Hradiště. K tanci a poslechu na něm bude hrát kapela Difur Band. Vstupenky je možné koupit v předprodeji na telefonním čísle 603 810 850.

Kolínsko

Zájemci si zkusí vyrobit medovník



Kdy: sobota 25. února od 10.00

Kde: Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Za kolik: 600 korun



Prastaré sladké umění - medovníky vytlačované do dřevěných forem. Tak se jmenuje kurz, kterého se může veřejnost zúčastnit v kouřimském skanzenu. Zúčastnění se vydají po stopách dávné historie původního a zapomenutého perníkářského řemesla. V průběhu kurzu se seznámí s počátky výroby pečiva z medu a také s uměním vyřezávaných dřevěných forem. „V praktické části se budou podílet na přípravě medového základu, vyzkouší z něj připravit správné těsto a potom si vytlačí několik vlastních medových tvarů,“ uvádí skanzen s tím, že na závěr kurzu se účastníci naučí, jak se starat o dřevěné formy po použití a jak se vytlačené medovníky pečou. Nepřijdou ani o malou ochutnávku uleželého pečiva. Odnesou si vlastní vytlačené medovníky.

Podívejte se z Českého Brodu až do Ománu

Kdy: pondělí 27. února od 18.00Kde: Oranžová zahrada, Český BrodZa kolik: neuvedeno

V rámci série akcí s názvem Čaj o šesté si tentokrát bude moci veřejnost užít přednášku Omamný Omán. Kristina Vlčková a Vlastimil Beránek budou vyprávět nejen o tom, jak se připravit na cestu do této země. Dají vám také rady, kde se zastavit, co ochutnat nebo také jak se chovat. „Omán je trendy. Krásy, vůně a chutě Ománu ale poznáte někde úplně jinde než v luxusních rezortech, kam míří drtivá většina turistů. V písečných dunách rozlehlých arabských pouští, na divokém pobřeží bičovaném monzunovými větry, ve vysokých horách, kde za celý den potkáte jen divoce se pasoucí kozy, nebo na panenských písečných plážích, kde vám společnost dělají jen rackové a krabi,“ napsali pořadatelé.

Kutnohorsko

V Kutné Hoře zazní hity Nirvany



Kdy: pátek 24. února od 19.00

Kde: hudební klub Česká 1, Kutná Hora

Za kolik: 200 korun



Máte rádi hudbu legendární skupiny Nirvana? Písničky party kolem nezapomenutelného Kurta Cobaina si budete moci opět poslechnout v kutnohorském klubu. V něm totiž vystoupí skupina Nirvana Tribute – In the Name of Cobain. Ta slibuje autentickou stylizaci i „feeling“.

Mše svatá bude za mír ve světě

Kdy: pátek 24. února od 18.00Kde: kostel sv. Jakuba, Kutná HoraZa kolik: volně přístupné

Rok od ruské invaze se budou lidé v kutnohorském kostele modlit za světový mír. Modlitba bude věnována také všem obětem nejen této války.

Mělnicko

Karel Plíhal ohromí svým recitálem



Kdy: pátek 24. února od 20:00

Kde: kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 350 korun



Jedinečné kouzlo recitálu Karla Plíhala budou moci obdivovat lidé, kteří navštíví kralupské kino. „Je zážitek slyšet Plíhala z přehrávače nebo číst jeho veršovánky. O něčem jiném je ale vnímat neopakovatelnou atmosféru jeho koncertů,“ uvedli pořadatelé s tím, že se můžete těšit na jemnou a krásné písně, hravou poetiku, famózní kytarové umění, inteligentní humor, a to vše v komorní atmosféře. „Plíhal kytarista jest kapitola sama pro sebe. Člověk by mohl tohoto kytarového samouka poslouchat i zarytě mlčícího a v žádném případě by se nenudil. Valčíky, blues, latinskoamerické rytmy, swing i jeho typické náladovky, hrané nezaměnitelnými zvětšenými a zmenšenými durovými akordy – vše zvládá s lehkostí a bravurou,“ dodali organizátoři.

Petr Baťa vystoupí v Mělníku

Kdy: úterý 28. února od 19:00Kde: Mělnické kulturní centrum, MělníkZa kolik: neuvedeno

V mělnickém kulturáku se uskuteční podvečerní přátelské posezení s hudbou a básněmi Petra Bati Kundrátka. Jde o mělnického hudebníka, textaře, malíře, nábytkáře Národního divadla, zahrádkáře a pábitele.

Nymbursko

Nevíte, kam jít studovat? Pomůže vám veletrh



Kdy: čtvrtek 23. až sobota 25. února

Kde: Výstaviště Lysá nad Labem

Za kolik: zdarma



Veletrh učňovských a studijních oborů nazvaný Řemesla 2023 se uskuteční v Lysé nad Labem. Žáci osmých a devátých tříd, se budou moci seznámit s aktuální nabídkou učebních a maturitních oborů ve více než třiceti školských zařízení z celé České republiky. „Zaměřit se chceme především na velkou perspektivu technických oborů, kde zaměstnavatelé dlouhodobě volají po kvalifikovaných absolventech,“ prozradili organizátoři s tím, že těšit se návštěvníci mohou na módní přehlídku studentů střední školy oděvního designu Lysá nad Labem, barmanskou show a další zajímavá vystoupení žáků a studentů středních škol.

Besedujte s profesorkou konzervatoře



Kdy: úterý 28. února od 17.30

Kde: Městská knihovna Nymburk

Za kolik: dobrovolné vstupné

Veřejnost si bude moci vyslechnout besedu s významnou absolventkou nymburského gymnázia Evou Hazdrovou Kopeckou, která po maturitě vystudovala hru na violu na Pražské konzervatoři a také hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2018 je profesorkou Pražské konzervatoře, kde vyučuje předměty Dějiny hudby a Dějiny moderní hudby. Hovořit bude na téma Synergie: hudba, kultura a občanská společnost. Kromě toho bude řeč také o o dobročinném projektu Koloběh Říčany.

Rakovnicko

Nejen letci si zatančí na plese



Kdy: sobota 25. února od 20.00

Kde: Kulturní centrum Rakovník

Za kolik: 350 korun



Desátý letecký ples se uskuteční v Rakovníku, přičemž jeho téma není letos pevně dané. Příchozí si mohou vybrat z témat 30. léta, hippie, Pomáda nebo filmové a pohádkové postavy. Všem zúčastněným bude k tanci hrát skupina Ideal Band, lidé se mohou těšit také na vystoupení taneční show v podání CTS Lentilky. Večer bude uvádět Marcela Škábová. Vstupenky jsou slosovatelné.

Děti pobaví Bára Ladrová a její kamarádi

Kdy: neděle 26. února od 15.00

Kde: Novostrašecké kulturní centrum, Nové Strašecí

Za kolik: 70 korun (dospělí) a 50 korun (děti)

Během poslední únorové neděle si budou děti moci užít zábavu s oblíbenou bavičkou Bárou Ladrovou a jejími kamarády. Ta přiveze do Nového Strašecí maškarní karneval. Různé masky jsou vítány.

Příbramsko

Michal Nesvadba rozesměje dětské publikum



Kdy: neděle 26. února od 16.00

Kde: Divadlo A. Dvořáka, Příbram

Za kolik: 295 korun



Znáte Michala z Kouzelné školky? No jasně. Kdo by ho také neznal. Tak právě tenhle Michal, Michal Nesvadba, dorazí v neděli do Příbrami. „Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát! Nebudeš to právě ty? Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými ze samolepicí pásky,“ zvou pořadatelé.

Na Hradbách zahrají Noví bobři



Kdy: pátek 24. února od 19.00

Kde: restaurace Na Hradbách, Příbram

Za kolik: neuvedeno

Country skupina Noví bobři opět zahraje příbramskému publiku. Pro to si připravila další ze svých koncertů v restauraci Na Hradbách, kde často vystupuje.

Praha



Highway Symphony: AC/DC tribute show se symfonickým orchestrem



Kdy: 24. února 19.00-21.00

Kde: Divadlo Hybernia, Praha 1

Za kolik: od 990 korun



Před čtyřiceti pěti lety vyslali AC/DC navýsost nadupaný australský rockový blesk. Mnohokrát obletěl kolem naší planety, zazněl svojí hudbou snad z každého přijímače a z každého televizoru, a také ve stovkách koncertních sálů i stadionů. Highway Symphony je rozsáhlá hudební přehlídka, která kombinuje elektrizující australský rock s virtuózním vystoupením symfonického orchestru! Pojem a duch hudby AC/DC je v této show ztělesněn skupinou The Jack, oficiální tribute kapelou.

Vepřobraní na Smíchovské náplavce



Kdy: 25. února 10.00-18.00

Kde: Smíchovská náplavka, Praha 5

Za kolik: zdarma

Pro návštěvníky budou připraveny klasické zabíjačkové speciality, jako je jitrnice, jelito, prejt, tlačenka, prdelačka nebo ovar. Těšit se mohou také na dobroty z udíren jako klobásy, špeky nebo uzené šunky. Na rožni se boudou točit selátka, a tak se budou ochutnávat různé pečené pochoutky. Nebude chybět pečené koleno, bůček, žebírka, škvarky a spousta street foodových specialit. Sladkou tečkou budou kynuté buchty, koláče a trdelník. V rámci doprovodného programu proběhne ukázka zabijačky a všem zahraje harmonikář.

Matějská pouť zahajuje sezonu



Kdy: od 25. února do 10. dubna, denně kromě pondělí (úterý až pátek 13-21, víkendy a svátky 10-22)

Kde: Výstaviště, Praha 7

Za kolik: úterý až pátek zdarma, víkendy a svátky 30 korun



Legendární Matějská pouť zahajuje novou sezonu. Vyzkoušejte si desítky domácích i zahraničních atrakcí. Mezi nejznámější patří obří ruské kolo, trojpatrový strašidelný zámek, dům smíchu, řetízkový kolotoč vysoký 50 metrů, centrifuga, bezpočet houpaček a skákacích hradů, staročeská střelnice či stále vyhledávané a oblíbené autodromy. Samozřejmě nechybí stánky s rychlým občerstvením, ani obvyklým suvenýrem z Matějské pouti – perníková srdce.

Pověsti z Prahy se vracejí do minulosti

Kdy: 26. února 15.00

Kde: Vyšehrad - Staré purkrabství, Praha 2

Za kolik: 100 korun

To, že v Tůních žila vodní panna, je známá věc. Že je Praha plná různých bytostí, které při troše štěstí můžete pod příkrovem tmy či za ranního kuropění potkat, je také fakt. Vodníci se před lidmi schovávají a leckterá strašidla jsou zkrátka neviditelná, protože průzračná. Proč se Faustův dům jmenuje tak, jak se jmenuje, je zřejmé. Ale víte, jak vzniklo Karolinum? Šest pověstí z různých pražských částí vám představí místa známá i neznámá a snad i tu pannu vodní na vlastní oči uzříte!