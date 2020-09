KDY: 10. září ve 20:00 hodin

KDE: Kladno, Městské divadlo

ZA KOLIK: 490,- a 540,-Kč

Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od šedesátých let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Pod značkou ETC začala kapela s Vladimírem Mišíkem vystupovat v roce 1974. Přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v osmdesátých letech koncertuje Vladimír Mišík s ETC dodnes. Kapela vydala 10 řadových alb, řadu kompilací a také 1 DVD k 60. narozeninám Vladimíra Mišíka. V červnu 2010 vyšlo úspěšné a ceněné album „Ztracený podzim“ (Zlatá deska), pojmenované podle zhudebněné básně Emila Boka.V listopadu 2019 vydal Vladimír Mišík ve spolupráci s producentem Petrem Ostrouchovem devět let po poslední řadové desce sólové album “Jednou tě potkám”. je na něm 14 nových skladeb.