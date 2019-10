„Každý rok se snažíme vymyslet něco nového. Udělat dětem překážky, které nebudou tak složité, aby je nemohly dát i malé děti, ale zároveň, aby se u nich ty větší nenudily,“ říká organizátorka a zároveň viceprezidentka OCRA CZ Veronika Preti.

Šampionátu se mohou zúčastnit děti od 5 do 12 let. Je úplně jedno, jestli hraje fotbal nebo šachy, stačí mít chuť do dobrodružství. Registrace a detailní informace najdete na stránkách www.ocra-cz.cz.

„ Mistrovství pro děti jedním slovem neuvěřitelný zážitek. Tolik nadšených dětí, skvělé výsledky a kolektivní duch podtržený krásnou tratí v centru města a i bahno bylo… Děti ho milují už se moc těšíme na následující ročník, kde potkáme skvělou partu dospěláků a především bandu malých sportovců.“ řekla maminka malého závodník Michaela Mošovská.