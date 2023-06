/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte víkend? Předpověď počasí je nadějná a míst, kam vyrazit za zábavou pod širým nebem, je mnoho. Podívejte se níže, nabízíme vám desítky tipů na zajímavé víkendové akce na Kladensku i na dalších místech ve středních Čechách. Na jarmarky, přehlídky veteránů, pohádková představení, vinařské slavnosti, koncerty a hudební festivaly, ale také na recesistické letní závody na běžkách, soutěž na paddleboardech, kam mohou vyrazit i začátečníci, nebo na mezinárodní přehlídku růží.

Z festivalu Votvírák 2022. | Foto: Richard Karban

KLADENSKO

V Kumpánovce bude Den bollywoodského tance

Kdy: v pátek 16. června od 12 hodin

Kde: Kumpánova zahrada, Slaný

Za kolik: vstupné dobrovolné

Indický tanečník Dance Sandeep bude mít lekci bollywoodského tance v parku.

Slánský tuplák



Kdy: pátek 16. června od 15.30, sobota 17. června od 13.00

Kde: Slaný, Masarykovo náměstí

Za kolik: zdarma



Jedenáctý ročník pivního a hudebního festivalu, kapely Doga, Sto zvířat, Totální nasazení, Madam Royal a mnoho dalších. Zároveň food festival, kde lze ochutnat dobroty ze všech koutů světa.

Zdroj: Youtube

Dařiště v knihovně

Kdy: sobota 17. června od 9.00

Kde: Slaný, knihovna Václava Štecha

Za kolik: neuvedeno

Kdokoli může přinést jakýkoli dárek pro kohokoli. A samozřejmě si dárek i odnese. Dárky jsou přijímány od půl deváté do půl desáté. Probíhá ve vstupní chodbě knihovny. Pokračuje do poledne.

Pivní festival



Kdy: sobota 17. června od 11.00

Kde: Černuc, fotbalové hřiště

Za kolik: 200 korun/dospělý, 100 korun/dítě od 15 let, do 15 let zdarma



Po zahájení představení pivovarů, od 12.00 soutěže pro dospělé, od 14.00 zábavný program pro děti, od 17.00 kapela Sekunda, od 20.30 hraje Typ Rock.

Premiéra v kladenském divadle: Blbec k večeři

Kdy: sobota 17. června od 19.00

Kde: Městské divadlo Kladno

Za kolik: 420 korun nebo 350 korun

Poslední premiérou kladenské činohry bude v této divadelní sezoně slavná francouzská konverzační komedie Francise Vebera Blbec k večeři. Inscenaci režíruje umělecký šéf Městského divadla Mladá Boleslav Petr Mikeska.

Sportovní dopoledne



Kdy: neděle 18. června od 8.30

Kde: Libušín, turistická základna

Za kolik: 200 korun



Sportovní dopoledne pro děti od 3 do 12 let, základy míčových her, lukostřelba, stolní tenis, atletická průprava, badminton.

Jízda Leo PopperaKdy: neděle 18. června od 10.00

Kde: Buštěhrad, Branov

Za kolik: na kole zdarma, autobusem 100 korun

Padesát kilometrů dlouhý cyklistický výlet z Buštěhradu do Branova na Křivoklátsku, kde Ota Pavel chytal ryby. S možností jet místo na kole autobusem. Různá zastavení cestou, vyprávění kronikáře, prohlídka pamětní síně Oty Pavla, zajištění rezervace na oběd U Rozvědčíka.

U selátka tančí senioři



Kdy: neděle 18. června od 14.00

Kde: Kladno, restaurace U Zlatého selátka

Za kolik: 50 korun



Taneční odpoledne pro seniory, známé hity hraje Karel Gott Revival Morava. Akci pořádá město.

Slánská kvasniceKdy: neděle 18. června od 10.00

Kde: Slaný, Masarykovo náměstí

Za kolik: zdarma

Akce pro děti, hřiště, hrad Kocour, taneční a hádankové soutěže, bublinková diskotéka a další zábavný program.

Rock sympho show



Kdy: neděle 18. června od 19.00

Kde: Kladno, Dům kultury

Za kolik: 790 – 1390 korun



Ukrajinský crossoverový orchestr Prime orchestra s programem Rock sympho show. Coververze, například Prodigy, Deep Purple, Kiss, Queen, Depeche Mode a další.

Kurz tvorby mandalKdy: neděle 18. června od 14.00

Kde: Buštěhrad, Café Parapet

Za kolik: 1350 korun

Tvorba mandal s křišťálovými kamínky, lektorkou je Zita Hofierková. V ceně kurzu je veškerý materiál.

Kurt pletení copánků



Kdy: neděle 18. června od 14.00

Kde: Tuřany, Ateliér Mentolka

Za kolik: 470 korun



Pletení copánků – účesy nejen na prázdniny. S lektorkou Martinou Kubánkovou. Kurz trvá hodinu a půl.

Koncert v kosteleKdy: neděle 18. června od 18.00

Kde: Velvary, kostel sv. Jiří

Za kolik: vstupné dobrovolné

Koncert, skladby Koželuha, Fasche, Fischera a Holsta hrají Simona Vaňková (klarinet), Hana Muráriková (flétna), Kladenský komorní orchestr – dirigent Pavel Tomáško.

Letní kino v zahradě



Kdy: neděle 18. června od 21.45

Kde: Smečno, zámecká zahrada

Za kolik: 80 korun



Letní kino, tentokrát je na programu snímek Top gun Maverick.

Výstava sochaře Radoše Cvrčka a jeho tří dcer

Kdy: od neděle 18. června do 20. června, vždy od 15 do 18 hodin

Kde: Hlavní 88, Chýně

Tradiční výstava sochaře Radoše Cvrčka a jeho tří dcer. V ateliéru na zahradě i v krámku bude k vidění přes 200 soch a reliéfů. Nebude chybět keramika, obrazy a zahradní keramika. Pro děti jsou připravené doprovodné programy.

BEROUNSKO

Berounské hradby



Kdy: sobota 17. června od 10.00

Kde: Beroun, Husovo náměstí

Za kolik: neuvedeno



Devátý ročník městských slavností jarmarkem, přehlídkou malých pivovarů a muzikou, zahraje i Tango s Miroslavem Imrichem. Od 13.00 do 18.00 v Hradební ulici šapitó a zábava pro děti.

Zámecký minifestoval

Kdy: sobota 17. června od 18.00

Kde: Králův Dvůr, zámek

Za kolik: 100 korun

Festival na zámku, kde se představí Vojta Nedvěd a Milan Plechatý, kapela JP band, Petr Rezek s hudební skupinou Nop band

Zdroj: Youtube

BENEŠOVSKO

Divokej Bill – 25 let tour



Kdy: 17. června od 17.00

Kde: Vlašim, zámecký park

Za kolik: 750 korun, děti do 120 cm vstup zdarma



Divokej Bill slaví čtvrtstoletí na scéně, a to venkovním koncertní turné, kterou bude čítat 25 zastávek. Jednou z nich je i Vlašim.

Zdroj: Youtube

Benešovský streetfood festival

Kdy: 17. června od 10.00Kde: Benešov, Masarykovo náměstíZa kolik: zdarma

Kromě výborného jídla a pití mohou diváci zhlédnout cooking show Luboše Lubiny Novotného, finalisty Masterchef Česko, nebo workshop barmana Lukáše Sedlmaiera. Dále předvede své umění BMX reprezentant Martin Dražil, o hudební vystoupení se postará Sabina Ludányiová.

KOLÍNSKO

Tesaque Antabus minifest



Kdy: 17. června od 13.00

Kde: Bylany u Českého Brodu, areál Stromovka

Za kolik: 390 korun, pro rezidenty (Chrášťany, Bylany, Chotouň) 290 korun, děti do 15 let vstup zdarma



Na minifestivalu se představí osm metalových kapel z celé republiky. Ve venkovním areálu uslyšíte kapely zvučných jmen - Krleš, Donor, Exorcizpbohia, ale i kapely menší nebo začínající - Destroy!, Arva.

Plaketová jízda

Kdy: 17. června od 8.00 hodin

Kde: Kolín, Karlovo náměstí

Za kolik: zdarma

38. ročník výstavy a soutěže auto a moto veteránů spojený se soutěží elegance. V 11 hodin se vozidla vydají na jízdu po Kolínsku a Kutnohorsku po silnicích I., II. a III. třídy, na stanovištích budou plnit úkoly a cíl bude nedaleko města Čáslav. Cíl veřejnosti není běžně přístupný.

KUTNOHORSKO

Pivovarské slavnosti



Kdy: 17. června od 12.0

Kde: Malešov, pivovar

Za kolik: dospělý 300 korun, děti zdarma



Pivovarské slavnosti nabídnou piva různých chutí a vůní. Těšit se můžete na kapely Krásné nové stroje, George & The Boogie Allstars, Oswald Schneider, Tryioda, PS.

Zdroj: Youtube

Banjo Jamboree

Kdy: 16. června od 18.00 a 17. června od 10.00

Kde: Čáslav, areál letního kina a koupaliště

Za kolik: dvoudenní vstupenka 600 korun, pátek 300 korun, sobota 500 korun, děti do 150 cm zdarma

51. ročník nejstaršího evropského bluegrassového festivalu nabídne v pátek 8 kapel a v sobotu 14 kapel.

MĚLNICKO

Mělnická jizerská 50



Kdy: sobota 17. června od 17.00

Kde: Mělník, náměstí Míru

Za kolik: neuvedeno



Letos už potřicáté – a naposledy. Recesistická akce, jízdy na běžkách na dlažbě kolem náměstí Míru, lyžaři v maskách po každém kole vypijí jedno pivo, dámy pouze malé. Wideomaping, koncert Šjepbls Helprs, revivalu AC/DC.

Závody dračích lodí

Kdy: sobota 17. června od 10.00

Kde: Neratovice, veslařská loděnice

Za kolik: neuvedeno

Závod amatérských posádek na 200 metrů, malé dračí lodě s deseti pádlujícími, vložený závod na dračích paddleboardech se čtyřmi pádlujícími. Tréninky začínají už v 8.00 hodin.

MLADOBOLESLAVSKO

Dům dětí slaví narozeniny



Kdy: 18. června od 15.00

Kde: Mladá Boleslav, park Výstaviště

Za kolik: zdarma



Dům dětí a mládeže Mladá Boleslav zve všechny k oslavě svých sedmdesátin. Pódiová vystoupení Haryho Šoumena a Mufa, Káji a Bambuláčka či Ellie. Skákací boty, zorbingové koule, hoverboardy a spousta dalších aktivit.

Paddle Fest Jizera

Kdy: 17. června od 9.00 hodin

Kde: Mladá Boleslav, loděnice Podlázky

Za kolik: startovné/den - dospělí 400, junioři 200 a děti 100 korun

Dvoudenní paddleboardová akce na řece Jizeře (líně tekoucí část). Závodí se ve sprintu (krátká vzdálenosti do 200 metrů), long distance (10 – 12 km) / 3 km) a technical race (závod na více kol kolem bójí, 15 – 20 minut). Závody jsou určené pro začátečníky i zkušené závodníky.

NYMBURSKO

Votvírák Milovice



Kdy: 16. až 18. června

Kde: Milovice, areál letiště

Za kolik: 840 korun na všechny tři dny



Největší multižánrový festival v České republice přinese to nejlepší z české a slovenské rockové, popové a hip hopové hudební scény, nově se můžete těšit i na house a tech house. Můžete se těšit na skupinu Chinaski, dorazí také Pokáč, Wohnouti, skupina Žlutý Pes, Vypsaná Fixa, Jaroslav Uhlíř, Michal Prokop & Framus Five, Sto zvířat, Děda Mládek Ilegal band a z hip hop scény například Refew, Michajlov, Rest, Paulie Garand, Smack, Gleb a 58G.

Zdroj: Youtube

Růžová zahrada, Lázeňský veletrh a Senior

Kdy: 15. června - 18. června od 9.00

Kde: Lysá nad Labem, Výstaviště

Za kolik: dospělí 120 korun, děti do 15 let, studenti a senioři 100 korun, děti do 130 cm zdarma

Trojlístek výstav provede návštěvníky květinovými zahradami (Růžová zahrada = mezinárodní výstava růží a letních květin), dále světem wellnes a relaxace (Lázeňský veletrh). Třetí z výstav, Senior, šikovné ruce seniorů, je o síle a odhodlání překonávat překážky a žít plnohodnotný život navzdory vyššímu věku či handicapu.

PŘÍBRAMSKO

Sedlčanské slavnosti Rosa



Kdy: od pátku 16. do neděle 18. června

Kde: Sedlčany

Za kolik: neuvedeno



Tradiční sedlčanské městské slavnosti připomínající údajné vítězství Sedlčanských nad Žižkou – historický a zábavný program. V pátek dětská show, koncert Blue Orchestra, dámská skupina Inflagrati se zpěvákem Pepou Vojtkem, ohňostroj, diskotéka, v sobotu výstava veteránů, turnaje v mariáši a stolním tenisu, vernisáž výstavy Fenomén kotlina, v neděli soutěž siláků, fotbal, koncerty.

Vinařská slavnost

Kdy: sobota 17. června od 11.00

Kde: Mníšek pod Brdy, před zámkem

Za kolik: neuvedeno

Vinařská slavnost na travnaté louce před zámkem, dvacet vystavovatelů z Česka i zahraničí, degustace vín, hudba, průvodcem bude Zbyněk Merunka. Letošní novinkou bude soutěž O víno festivalu, kdy sami návštěvníci rozhodnou, které z vystavovaných vín považují za nejlepší.

RAKOVNICKO

Vítání léta



Kdy: sobota 17. června od 12.00

Kde: Rakovník, pivovar

Za kolik: zdarma



Kapely Grippeds, Vintage Wine, Sound city, Prošlá lhůta, Jaksi Taksi a Znouzectnost. Prohlídka varny, nový letní speciál. Vstup pouze z Palackého ulice.

Auto moto veterány

Kdy: sobota 17. června od 8.00

Kde: Nové Strašecí, Komenského náměstí

Za kolik: zdarma

V 8.00 sraz a registrace, od 9.00 hraje skupina Agnes, od 9.30 taneční vystoupení skupiny Veteráni, od 9.45 retro módní přehlídka, od 10.14 Jakub Machulda jako Elvis Presley, v 11.00 spanilá jízda směrem Stochov, kde pokračuje program od 12.00 a poté na Bucek, kde následuje od 15.00 další program včetně taneční zábavy, na Burku už se platí vstupné, dospělí 200 a děti 50 korun.