/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte víkend? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám desítky tipů na zajímavé víkendové akce na Kladensku i na dalších místech ve středních Čechách. Na hrnčířské trhy, festival dechových kapel, pohádkové a myslivecké putování pro děti, ale také na balónové hemžení, závody dračích lodí, zámeckou slavnost růží nebo neskutečné zážitky pro oči i uši v bývalých hutích.

Jarní hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně | Foto: Pavel Paluska

KLADENSKO

Děkovný koncert pro Lidice

Kdy: v pátek 9. června od 20 hodin

Kde: nádvoří muzea Památníku Lidice

Hrát bude Ústřední hudna Armády ČR se sólisty Lucií Silkenovou, Radkou Fišarovou a Martinem Chodúrem. Součástí programu je také rozsvícení svíček na místech původeních lidických domů. Svíčky obdrží zájemci zdarma na nádvoří muzea od 18.30 hodin.

Lunchmeat x Bukolika: Till The Last



Kdy: pátek 9. června od 20.00

Kde: Kladno, areál bývalé Poldi

Za kolik: 490 korun



Lunchmeat se potřetí vrací do postindustriálního areálu bývalé Poldi Kladno, tentokrát chystá audiovizuální událost společně s kolektivem Bukolika. Na dvou scénách se představí 13 hudebníků, video projekce a světelný design doprovázející většinu hudebních vystoupení obstará umělecký kolektiv sdružený pod Lunchmeat studiem. Možnost nahlédnout do běžně nepřístupných prostor opuštěné nitridační haly.

Slánská muzejní noc

Kdy: pátek 9. června od 16.00

Kde: Slaný, muzeum

Za kolik: vstupné dobrovolné

Prohlídky expozic muzea, Velvarské brány a kostela sv. Gotharda, bojové a divadelní scénky, otevřený archeologický depozitář, martinický kvíz, dílničky, výstava Vojtěch Kubašta - Geniální ilustrátor, promítání v kině, koncert oblíbené slánské kapely Rastafidli Orkestra v zahradě u kina.

Zdroj: Youtube

Den dětí s myslivostí



Kdy: sobota 10. června od 10.00

Kde: Kladno, Čabárna

Za kolik: neuvedeno



Herní stanoviště v okolí ekologického centra na Čabárně, například střelba ze vzduchovky a z luku, dále sokolnické ukázky nebo ukázky práce se psy. Během akce možnost opéct si špekáčky, které zajistí pořadatel.

Středověká Okoř

Kdy: sobota 10. června od 10 hodin

Kde: zřícenina Okoř

Za kolik: neuvedeno

Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení skupin historického šermu, tanečnic a sokolníků. Nebudou chybět ukázky středověkých palných zbraní včetně ukázky jednoho z největších středověkých děl v ČR. Součástí akce je také dobové tržiště, malování na obličej a občerstvení.

Za pohádkovými bytostmi do Zooparku Zájezd



Kdy: v sobotu 10. června od 9 hodin

Kde: Zoopark Zájezd



Bohatý program plný pohádkových bytostí, záludných úkolů nebo hudební show! Nechte se namalovat jako vaše oblíbená pohádková bytost, vyzkoušejte mušku na historické střelnici nebo si vyzkoušejte outdoorovou hru zaměřenou na šelmy a jejich pověst, která je třeba i díky pohádkám někdy trochu pošramocená.

Kumpánova zahrada

Kdy: sobota 10. a neděle 11. června od 8.00

Kde: Slaný, Kumpánova zahrada

Za kolik: neuvedeno

V rámci Víkendu otevřených zahrad, Kumpánova zahrada v ulici K.H., Borovského. Program v sobotu od 16.00 Tři swingoví mušketýři a od 21.00 Festival studentských filmů, v neděli od 16.00 houslový virtuos Eduardo García.

Zahrady kláštera Řádu bosých karmelitánů



Kdy: sobota 10. a neděle 11. června od 15.00

Kde: Slaný, zahrady Řádu bosých karmelitánů

Za kolik: neuvedeno



V rámci Víkendu otevřených zahrad, zahrady Řádu bosých karmelitánů na Hlaváčkově náměstí. Komentované prohlídky (cca na 40 minut) řádových bratrů po skupinkách 15 návštěvníků.

Výroční koncert Orchestru Vějíř

Kdy: neděle 11. června od 16.00

Kde: Kladno, kino Sokol

Za kolik: zdarma

Výroční koncert Orchestru Vějíř na téma Pojďte s námi do pohádky. Hudební program doplní Bubbleshow Matěje Kodeše.

Letní zpívání



Kdy: neděle 11. června od 18.00

Kde: Velvary, kostel svatého Jiří

Za kolik: neuvedeno



Šestý ročník Letního zpívání Velvarského pěveckého spolku, hudební doprovod Markéta Nebřenská (flétna).

RAKOVNICKO

Knižní radosti



Kdy: pátek 9. a sobota 10. června od 9.00

Kde: Rakovník, Dům osvěty

Za kolik: neuvedeno



Prodejní veletrh knih s bohatým programem, pohádky, divadlo, besedy s autory, workshopy, autorská čtení.

Zahrada duše umění



Kdy: sobota 10. a neděle 11. června od 10.00

Kde: Ruda u Rakovníka, mlýn

Za kolik: zdarma

Sedmý ročník prodejní výstavy výtvarníků Rakovnicka, tentokrát v areálu mlýna v Rudě, v bezbariérové zahradě. Nebude chybět ani doprovodný program a možnost parkování. Psi pouze na vodítku.

BEROUNSKO

Hrnčířské trhy



Kdy: sobota 10. června od 8.00 a neděle 11. června od 9.00

Kde: Beroun

Za kolik: neuvedeno



Druhý letošní víkend Hrnčířských trhů v Berouně. Keramika a porcelán v mnoha stáncích, letošní ročník navíc ve znamení řemesla dřevořezba, hudba, občerstvení. Mimořádné parkoviště na louce na Závodí u řeky zdarma.

Tradiční staročeské máje

Kdy: sobota 10. června od 14.00

Kde: Králův Dvůr, Popovice

Za kolik: neuvedeno

Dvě hodiny po poledni začátek průvodu na dětském hřišti v Popovicích, v 19.00 následuje staročeská beseda a od 20.00 májová zábava.

BENEŠOVSKO

Slavnost Božího těla na Konopišti



Kdy: neděle 11. června od 15.00

Kde: Konopiště, zámek

Za kolik: neuvedeno



Akce, která má tradici z dob arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, bude zahájena na jižní terase zámku bohoslužbou. Průvod pak bude pokračovat parkem ke kapličkám u Křížové cesty a u zámku na východní terase bude ukončen. Slavnost celebrují emeritní opat Michael Pojezdný a farář Marcel Timko.

Výstava Vladimíra Cidlinského

Kdy: do 11. června

Kde: Benešov, muzeum umění a designu

Za kolik: 60 korun/základní

Tento víkend je posledním, kdy je možné v Šímově síni zhlédnout výstavu Vladimíra Cidlinského. Ta představuje tvorbu tohoto benešovského rodáka neje prostřednictvím prací zachycujících krajinu, město a blízké vesnice, ale i dobové materiály.

BOLESLAVSKO

Boleslavský Food Festival



Kdy: sobota 10. června

Kde: Mladá Boleslav, městský stadion

Za kolik: neuvedeno



Stylové food trucky, domácí i mezinárodní kuchyně, lokální restaurace. Nebudou chybět rovněž soutěže a program pro děti.

Bělské balónové hemžení

Kdy: od čtvrtka 8. do neděle 11. června

Kde: Bělá pod Bezdězem

Za kolik: zdarma

Nad Bělou pod Bezdězem se budou vznášet horkovzdušné balóny. Na čtvrtek od 19 hodin a pátek od 5.30 hodin jsou v plánu volné lety balónů. V pátek od 19 hodin na hřišti U háječku přijde na řadu první soutěžní let. Hlavní program je připraven na sobotu: program na náměstí, druhý soutěžení let i velké ohnivá show. V neděli dojde na ranní volný let. Letošní ročník akce je navíc spojen se setkáním zástupci měst a obcí, které mají ve svém názvu slovo Bělá.

KOLÍNSKO

Kmochova 50



Kdy: sobota 10. června, prezentace od 6.00 hodin

Kde: Kolín, sokolovna

Za kolik: neuvedeno



TJ Sokol Kolín pořádá tradiční turistickou a cyklistickou akci Kmochova 50. Je možné si vybrat z několika turistických nebo cyklistických tras. Přesný popis tras a mapu obdrží každý účastník u prezence v kolínské sokolovně, která probíhá až do 10.00 hodin.

Kmochův Kolín

Kdy: pátek 9. až neděle 11. května

Kde: Kolín

Za kolik: neuvedeno

58. ročník festivalu Kmochův Kolín, pořádaný na počest skladatele a kapelníka Františka Kmocha narozeného v Zásmukách u Kolína. Několikadenní program přinese koncerty dechových orchestrů, vystoupení mažoretek, tradiční průvod městem, ale také koncerty známých interpretů, jako je Richard Müller, Čechomor nebo Monstrkoncert s hosty Annou Julií Slováčkovou a Felixem Slováčkem ml.

Zdroj: Youtube

KUTNOHORSKO

Víkend otevřených zahrad na Kačině a Makačíno



Kdy: sobota 10. a neděle 11. června

Kde: Svatý Mikuláš, zámek Kačina

Za kolik: neuvedeno



Víkend otevřených zahrad, akce bude stejně jako v loňském roce spojena s festivalem zámeckého divadla pro malé i velké diváky, Makačíno. Návštěvníci areálu budou moci spojit kulturní zážitek s komentovanými procházkami kačinským parkem a okolím a přednáškami odborníků.

Literární večer věnovaný polské opoziční literatuře 80. let

Kdy: sobota 10. června od 16.00

Kde: Kutná Hora, GASK

Vstupné: 80 korun

Literární večer věnovaný polské opoziční literatuře 80. let a prezentaci českého vydání básnické sbírky Jana Polkowského Hlasy (Głosy), básnické reflexe krvavého potlačení stávek v Gdaňsku a Gdyni v roce 1970. Vedle autora se besedy zúčastní literární historik a ředitel Institutu literatury Józef Maria Ruszar a překladatelka Lucie Szymanowská.

MĚLNICKO

Mělnický vrkoč



Kdy: pátek 9. června od 10.00, sobota 10. června od 8.00 a neděle 11. června od 11.00

Kde: Mělník

Za kolik: neuvedeno



V pátek dopolední koncert pro školy a podvečerní zahajovací koncert v kulturním domě, odpolední program pro děti a divadlo v přilehlém parku. V sobotu Svatoantonínský jarmark na náměstí Míru, krojovaný průvod městem, festivalový program na náměstí, večerní hraní a učení lidových tanců. V neděli folklorní matiné na radničním dvoře.

Slavnost růží

Kdy: sobota 10. a neděle 11. června od 10.00

Kde: Veltrusy, zámek

Za kolik: neuvedeno

Soutěžní výstava růží se uskuteční v prostorách zámecké oranžerie, kde budou návštěvníci a odborná porota hlasovat o nejkrásnější květinu. Doprovodný program v podobě odborných přednášek v Rudolfově sále a u sušárny ovoce (Královna květin a její manýry, Chotkové v roli zahradníků) komentovaná prohlídka výstavy růží. Speciální hrané prohlídky Severozápadního křídla zámku. Zde nám průvodci v kostýmech odehrají příběh dvou hraběnek milujících květiny.

NYMBURSKO

Zkrátka animace



Kdy: sobota 10. června od 14.00

Kde: Nymburk, kino Sokol

Za kolik: neuvedeno



Pátý ročník festivalu animovaných filmů Zkrátka animace. Odpolední pásmo bude pro pro děti, večerní projekce pro starší diváky. Součástí festivalu jsou workshopy a další doprovodné akce.

Dragonfest Nymburk

Kdy: pátek 9. a sobota 10. června

Kde: Nymburk, přístaviště pod hradbami

Za kolik: vstup volný

Devatenáctý ročník kultovních závodů malých i velkých dračích lodí na labi. Diváci se mohou těšit na sprinty na délku nymburského přístaviště, tedy 158,32 metru. Dále bude připravena i dlouhá trať na 850 metrů. V sobotu zahraje kapela Stíny.

PŘÍBRAMSKO

Festival Alkafest



Kdy: sobota 10. června od 10.00

Kde: Příbram, Nový rybník

Za kolik: zdarma



Hudební program - Ladies & Gentlemen, písničkář Jiří Smrž s kytaristou Jiřím Kovářem, Bára Hrzánová & Condurango, šansoniérka Naďa Válová s kapelou, která pro festival, připravila i program s klienty Alky. Zdravotní klauni z Cirkusu Paciento, stánky a prezentace terapií, pomůcek, odborné poradenství Alky i dalších organizací, které se věnují potřebám lidí s postižením. Soutěže o ceny, tvorba společné mandaly Jsem součástí celku, program pro děti.

Zdroj: Youtube

Vracíme vlaky na trať

Kdy: sobota 10. června od 9.00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, vlakové nádraží

Za kolik: v historickém vlaku zvláštní tarif, v Regionově tarif ČD a PID, autobus Robur zdarma

Akce nazvaná Vracíme vlaky na trať se zahájením letní osobní dopravy na trati č. 204 a připomenutí124. výročí místní dráhy. Jízdy zvláštního vlaku M131.1228 z roku 1950 s pamětními lepenkovými jízdenkami, jízdy do centra města autobusem Robur, jízdy historickou drezínou, prohlídky motorové jednotky řady 814 Regionova, vystoupení skupiny Robert Jíša Band, výstava o historii a současnosti místní dráhy, výstava historické silniční a vojenské techniky a mnoho dalšího.