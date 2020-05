Festival se uskuteční za finanční podpory Fondu Kulturní komise Rady města Kladna a ve spolupráci s Klubem múz z.s.

Můžete se těšit na tyto soubory a jejich inscenace:

15. května

16:00 Vinetú Vinetúú (DS Amartum) 19:00 Squat (Nahoďto)



16. května

11:00 Kráva v teleti (Divadlo SEN (Divadlo na cucky)) 14:00 Velice hojný Fénix (DS Vojan) 17:00 Geriho šuplíky (Divadelní spolek PIK-ART)

19:00 Šuškanda a šeptanda (Divadelní spolek Proměna)



17. května

11:00 Casanova (Divadlo na Vísce Hořovice) 14:00 DEKANÉMOR (Kámoš drámoš) 17:00 Ženy v ráji aneb muži v háji (Třebivadlo)

19:00 Šneci v aspiku (Divadlo naoko Praha)

Přírodovědná vycházka ze Zákolan na Okoř

Kladenský spolek Halda vyzývá veřejnost, aby se zúčastnila jarní naučné přírodovědné vycházky v rouškách, kterou pořádá. „Na Okoř je cesta jako žádná ze sta, rozkvetlá a voňavá. A když vás po ní provede Michal Procházka, tak i poučná. První letošní přírodovědnou vycházku jsme museli zrušit. Tentokrát ale vyrazíme. A za každého počasí,“ uvádí Halda. Na vycházku se lidé vydají v neděli 17. května, přičemž půjdou ze Zákolan až ke zřícenině hradu Okoř. Sraz mají účastníci vycházky na zákolanském vlakovém nádraží ve 13 hodin. Trasa, která je dlouhá asi 6,5 kilometru, končí na Okoři, odkud lze dojet do Kladna autobusem, přičemž některé spoje jedou i přes Prahu. Na vycházku se nutné se rezervovat, rezervační formulář zájemci naleznou na facebookové stránce Haldy.

Vysílání Kladno žije

Program, který si v pátek 15. května, bude moci veřejnost pustit na facebookovém profilu Kladno žije, začíná v 10 hodin. To sledující svým představením pobaví kouzelník Mirek Gřegoř. Následovat bude od 14 hodin kuchařská show se známým Michalem Krulichem a od 17 hodin humorné čtení (nejen) pro seniory v podání herců z Městského divadla Kladno. V sobotu se začíná vysílat v 18 hodin, přičemž na programu bude pořad Kluby a hospody v těžkých časech: Kladenské divadélko. Od 20 hodin si pak lidé budou moci užít záznam koncertů z největší hudební soutěže v živém hraní v ČR, z takzvané Skutečné ligy.

Muzeum nabízí výstavu Život a doba spisovatele Karla Čapka

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech se v úterý 12. kvatna znovu otevřelo veřejnosti a pro tuto příležitost si připravilo novou výstavu – Život a doba spisovatele Karla Čapka. „Návštěvníci se v časové i tematické posloupnosti seznámí s osobností Karla Čapka v mnoha rovinách – nejen v těch často citovaných, ale i v dalších, méně oficiálních, a to jednoduchou a přitažlivou formou,“ uvádí muzeum. Výstava potrvá do 13. září. Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí, a to od 9 do 17 hodin.

Vynálezce Alva na výstavě ve Sládečkově vlastivědném muzeu

Kladenské muzeum tento týden otevřelo s novou výstavou Kláry Smolíkové - Klára a tři ilustrátoři. Expozice ukáže dětskou literaturu této spisovatelky, lektorky a scénáristky. Autorka úzce spolupracuje s řadou ilustrátorů a dětem předává poučení o historii, nebo vědě a přírodě zábavnou formou. Její tvorbu reprezentují ilustrace Luďka Bárty z knížky Vynálezce Alva, kterého můžete znát z Večerníčku, hádanky ze série knih Tajná dvojka A + B s ilustracemi Viktora Svobody a komiksy z knih ilustrovaných Honzou Smolíkem o tom, jak se staví město, nebo v čem spočívá kouzlo Husova domu. K výstavě, která potrvá až do 28. června, budou připravené autorské pracovní listy s řadou zajímavých úkolů. Muzeum je otevřené od úterý do neděle od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin, v pondělí je zavřeno.

Online akce ze Slaného

Šámoll a Šundur - Na vlnách - tento koncert si můžete poslechnout 16. května od 20 hodin. Předvede ho komická dvojka mládenců (starý mládenec a mladý mládenec). Mezi písněmi se kluci špičkují svými fórky a jeden z druhého si dělají legraci. V písních ale táhnou za jeden provaz a vzájemně se doplňují tak, že se tomu kolikrát i oni sami diví. Odkaz na živé vysílání z hudebního studia Na vlnách: https://youtu.be/YUUmvolGGBQ

Židé ze Slaného - to je název virtuální vycházky, kterou uvidíte v neděli 17. května od 14 hodin na Slaný TV.