Název akce Lidický okruh

KDY: 14. září od 10 hodin

KDE: Lidice

ZA KOLIK: Vstup volný

Desítky veteránů, stovky návštěvníků, bohatý doprovodný program a mnoho dalšího.To je Lidický okruh! Akce startuje v sobotu v 10 hodin. Přehlídka vozidel je od 11 do 13 hodin. Spanilá jízda po okolí vyjíždí od 13 do 14 hodin. Následuje vyhlášení výsledků a položení květin k bronzovému sousoší dětských obětí války. Při společenské akci dále vystoupí v Lidicích kapela Horváth Band. K vidění budou dobová módní přehlídka, výstava věnovaní sochařce Marii Uchytilové a výstava historických kočárků, mažoretky, ukázky policejní hasičské a záchranářské práce a techniky, ochutnávka vín. Po celý den je vstup do expozic Památníku Lidice zdarma.