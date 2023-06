/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte víkend? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Nabízíme vám desítky tipů na zajímavé víkendové akce na Kladensku i v dalších místech ve středních Čechách. Tentokrát vedou dětské dny a noci v muzeích nebo kostelích, nechybí ale ani koncerty, velký královský průvod a slavnosti s jarmarky.

Průvod vévody Štěpána II. Bavorského dorazil do Berouna. | Foto: Naďa Kolenská

KLADENSKO

Noc kostelů



Kdy: pátek 2. června od 19.00

Kde: Kladno, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Za kolik: neuvedeno



Noc kostelů, program až do pozdních večerních hodin, koncert smíšeného pěveckého sboru Smetana Slovanka, představí se i kladenský sbor Gemini Musicales. Nebude chybět ani komentovaná prohlídka kostela. Při letošní Noci kostelů je v Kladně možné navštívit i další svatostánky, které rovněž nabízejí zajímavý program.

Dětský sportovní den

Kdy: sobota 3. června od 9.00

Kde: Slaný, atletický stadion Lacinova

Za kolik: neuvedeno

Atrakce pro děti, sportovní soutěže – atletika, basketbal, hokej, fotbal. Ukázka bojových sportů. Vystavena bude hasičská, popelářská, vojenská, zemědělská a historická technika. V pravé poledne řádění v hasičské pěně.

Dětský den ve Pcherách



Kdy: sobota 3. června od 14 hodin

Kde: fotbalové hriště Pchery



Akci pořádají obec Pchery a pcherské spolky

V Lánech se uskteční děstský sportovní den

Kdy: v neděli 4. června od 14 hodin

Kde: hřiště za lánskou sokolovnou

Za kolik: děti do 15 let za 20 korun, všichni na 15 let 40 korun, rodinné vstupné za 100 korun

Na příchozí čekají soutěže o lánské dukáty a jarmark s odměnami pro děti či malování na obličej. Stanoviště: chůze po Slackline a na chůdách, střílení z Nerf pistolí, skákání v pytlích nebo do dálky, tlamohody,hlavolamy, kvízy a hádanky, korálkovací dílna, florbal, petánque,stolní tenis, basketbal, skok do dálky a mnoho dalšího. Nebude chybět ani hudba a občerstvení.

PŘÍBRAMSKO

Pohádkové putování pro děti i dospělé



Kdy: sobota 3. června od 9.30

Kde: Příbram, lesopark Litavka

Za kolik: 20 korun/dítě, 40 korun/dospělý



Zábavné putování s pohádkovými postavami, na závěr pro každé dítě drobná odměna a opékání špekáčků. Pořádá Dům dětí a mládeže Pod šachtami Příbram.

Dětský den na zámku

Kdy: sobota 3. června

Kde: Dobříš, zámek

Za kolik: zdarma

Den dětí pro všechny generace na nádvoří zámku s pestrým programem. Ukázky tradičních řemesel, práce kováře, drátenice, řezbářky nebo představení tvorby paličkování. Sokolník s dravci bude návštěvníkům vyprávět a předvede se svými opeřenci hravé kousky a triky. Tvořivá dílnička pro děti. Možnost navštívit francouzský park a přilehnou Oranžérii, kde je i výstava věnovaná Emilii a Zdeňku Milerovým a pohádkovému světu Krtečka.

BEROUNSKO

Muzejní noc



Kdy: pátek 2. června od 18.00

Kde: Žebrák, muzeum

Za kolik: 1 koruna



Netradiční zážitek pro návštěvníky, úkoly a hádanky během prohlídky stálé muzejní expozice. Výstava Domácí umění aneb To jsme doma měli taky, drátkování s lektorkou Kamilou Jíchovou, dalekohled a sledování zajímavých nebeských úkazů s žebráckými hvězdáři, vědomostní kvízy pro děti i rodiče.

Královský průvod

Kdy: sobota 3. a neděle 4. června

Kde: Králův Dvůr, Beroun, Tetín, Srbsko

Za kolik: neuvedeno

Pouť císařovny Elišky za doprovodu vévody Štěpána II. Bavorského. Příjezd průvodu: v sobotu 10.00 Králův Dvůr - zámek, 13.00 Beroun - náměstí, 17.00 Tetín - centrum, v neděli 14.00 Srbsko – kemp. Dobové kostýmy, garda císařovny a vévody, vlajkonoši, jezdci na koních, trubači, bubeníci. Šermířské souboje, dobová hudba, taneční vystoupení, divadlo pro děti, ukázky řemesel, jarmarky.

Zdroj: Youtube

BENEŠOVSKO

Pohádkový les



Kdy: sobota 3. června od 14.00

Kde: Konopiště, u přírodního divadla

Za kolik: 100 korun



Oslavte s ratolestmi den dětí v pohádce plné kouzelných postav a zábavných úkolů. Doprovodný program: malování na obličej, sokolnická show, skákací hrad, složky IZS (bezpečně do prázdnin). Vstup do pohádkové brány najdete u Přírodního divadla na Konopišti, trasa vede kolem rybníka. Akce se koná za každého počasí.

Pochod za tajemnými pověstmi Voticka

Kdy: sobota 3. června od 8.00

Kde: Votice, sraz u Penny

Za kolik: startovné 20 korun

Vydejte se za tajemnými votickými pověstmi po téměř devítikilometrové naučné stezce okolím Votic. Čeká vás procházka plná výhledů do okolní krajiny, tajuplné příběhy, úkoly pro děti a na závěr setkání se zaručeně pravým blanickým rytířem. Pro všechny účastníky je za odměnu připraven magnet s motivem pověsti.

BOLESLAVSKO

Noc kostelů



Kdy: pátek 2. června od 17.00

Kde: Mladá Boleslav, kostel sv. Havla a další objekty

Za kolik: zdarma



Letos proběhne už 15. ročník této tradiční akce. Pro návštěvníky se otevřou církevní objekty, kde se budou konat přednášky, koncerty, výstavy aj. V rámci Noci kostelů proběhne také v Muzeu Mladoboleslavska vernisáž výstavy Pouť rájem a kavárna V Břiše velryby bude promítat animovaný film Labyrint světa a ráj srdce na námět knihy Jana Amose Komenského.

Smetanovy Jabkenice

Kdy: sobota 3. června od 13.00

Kde: Jabkenice

Za kolik: zdarma

Bohatý program profesionálních umělců. Připraven bude tradiční jarmark, projížďky kočárem, komentované prohlídky muzea a bohatý program až do nočních hodin. Jazzové variace na smetaně při západu slunce? Jen tenhle den u nás v Jabkenicích. A to vše zdarma na počest Bedřicha Smetany. Hudební festival Smetanovy Jabkenice 2023 je určený i pro neslyšící osoby, kdy značná část programu je ve znakové řeči, neboť i Bedřich Smetana sluch během života postupně ztratil.

Zdroj: Youtube

KOLÍNSKO

Pochod Pohádkovým lesem



Kdy: sobota 3. června od 11.30

Kde: Český Brod, pod Tuchorazskou hláskou

Za kolik: 100 korun



Proč přijít: Skautské středisko Ing. Ládi Nováka Český Brod zve všechny malé i velké návštěvníky na 39. ročník Pochodu Pohádkovým Lesem. Délka samotného pohádkového pochodu je přibližně 3 km a je vedena převážně po lesních cestách (jízda s terénním kočárkem jen pro fyzicky zdatné jedince, spíše doporučujeme krosnu). Děti se opět mohou těšit na více i méně známé pohádkové postavičky, u každé pohádky je pak čeká úkol a za jeho splnění získávají odměnu. V cíli bude pro každého připraven buřt k opečení (v ceně vstupenky).

ZUŠ Open - Filmovky na ostro

Kdy: neděle 4. června od 16.00

Kde: Kolín, Kmochův ostrov

Za kolik: dobrovolné vstupné

V rámci VII. ročníku celostátního festivalu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru, ZUŠ OPEN 2023, zve ZUŠ Františka Kmocha na Filmovky na ostro na Kmochův ostrov v Kolíně, kde společně vystoupí smyčcový orchestr Archi a žáci tanečního oboru.

KUTNOHORSKO

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora



Kdy: sobota 3. června - neděle 11. června

Kde: Kutná Hora

Za kolik: základní vstupné 450 korun



Mezinárodní hudební festival Kutná Hora patří mezi nejvýznamnější festivaly komorní hudby v České republice. Tvůrcem dramaturgie i výběru umělců je umělecký ředitel – violoncellista Jiří Bárta. MFKH se stal již neoddělitelnou součástí kulturního dění ve městě s vysokou návštěvností z celé ČR i ze zahraničí. Více na webu mfkh.cz.

Čáslavské slavnosti

Kdy: sobota 3. června od 12.00

Kde: Čáslav

Za kolik: zdarma

První červnovou sobotu zazáří v Čáslavi velká jména jako Aleš Brichta Project, Anna K., Ivan Mládek a Banjo Band, Vítkovo kvarteto a Veteráni studené války a další. Těšit se můžete na den plný zábavy, památek a tradic.Čáslavské slavnosti propojí den plný hudby s tradičním jarmarkem, farmářskými trhy i zábavou pro děti.

MĚLNICKO

Dny Kralup nad Vltavou



Kdy: pátek 2. června od 16.30, sobota 3. června od 16.00

Kde: náměstí, pravý břeh řeky

Za kolik: zdarma



V pátek na náměstí Hlasoplet, škola salsy pod pódiem, Progosón, Bikini, od 21.30 letní kino Přání k narozeninám. V sobotu u Vltavy Na Stojáka (Kočičková, Cerha, Petráš), Prago Union, Quennie – Queen Tribute band, Ventolin, Waltari, Lety mimo, Marpo&Troublegang.

Zdroj: Youtube



Benefiční koncert pro dílnu Stolar

Kdy: sobota 3. června od 19.00

Kde: Mělník, Stará mydlárna

Za kolik: neuvedeno

Třetí stupeň tortury (hardcore-punk), Johny Service (aggro-psychedelic), Prasklep (ethno-punk), Hydrant (alternative), Lusky (garage-rock´n´roll). Výtěžek akce bude věnován na obnovu vyhořelé stodoly DIY dílna Stolar.

NYMBURSKO

Noc kostelů



Kdy: pátek 2. června od 17.00

Kde: různá místa na Nymbursku

Za kolik: zdarma



I letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i kulturně-duchovní program, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Kompletní program a seznam míst v regionu, která se letos k Noci kostelů připojí, najdete na www.nockostelu.cz.

School food fest

Kdy: neděle 4. června od 11.00

Kde: Poděbrady, kolonáda

Za kolik: zdarma

Přijeďte oslavit s hotelovou školou její 55.narozeniny. Zažijte den plný zábavy, setkávání a příjemných zážitků. Kromě vynikajícího jídla a pití pro vás pořadatelé připravili kulturní vystoupení i další zábavu, určitě nebudou chybět taneční vystoupení nebo charitativní projekty. Úžasnou hotelováckou párty na kolonádě budou po celý den provázet regionální kapely a interpreti.

RAKOVNICKO

Muzejní noc



Kdy: sobota 3. června od 19.00

Kde: Rakovník, Muzeum TGM

Za kolik: neuvedeno



Komentované prohlídky výstavy Záhada zlatých šperků s autory (od 19.00 a od 22.00), expozice přírody a 19. století s aktivitami pro děti, rýžovaní českých granátů v granátovém písku, nahlédnutí do běžného germánského dne, hubkování a rozdělávání ohně, potěžkání zbraní s Germány ze skupiny Männer aus Böhmen, pečení placek na kamenné peci, ochutnávka germánských receptů a další kolo soutěže o nejlepší komiks s příběhem okradeného velmože.

Dětský den

Kdy: sobota 3. června od 14.0

Kde: Rakovník, Čermákovy sady

Za kolik: hrací kartička pro děti 20 korun, pro ostatní vstupné dobrovolné

Pohádková zastavení s různými pohádkovými bytostmi a zábavnými úkoly s odměnou. Prodej kartiček do 16.30 u sokolovny a pod Lexovou vilou.