/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte víkend? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám desítky tipů na zajímavé víkendové akce na Kladensku i na dalších místech ve středních Čechách. Na koncerty, festivaly, tentokrát třeba s reggae nebo skotskou muzikou, divadla a muzikály nebo výstavy, ale i na rally, přehlídku traktorů a sraz amerik - dokonce přímo v pivovaru. Bavit se budou dospělí i děti.

KLADENSKO

Z Kladna až na konec světa



Kdy: ve čtvrtek 29. června od 17.00

Kde: Kladno, Sládečkovo muzeum

Za kolik: neuvedeno



Vernisáž výstavy Václav Junek - Z Kladna až na konec světa. Ke stému narození kladenského rodáka, malíře, který ilustroval červený slabikář a byl spoluautorem Rychlých šípů. Výstava zahrnuje prodejní malby vybraných částí Kladna.

Slavnostní otevření piazzetty Na DolíkáchKdy: v pátek 30. června od 15 hodin

Kde: Na Dolíkách, Slaný

Slavnostní otevření veřejného prostoru, soutěže pro děti, italská hudba. Kdo přijde oblečen do kombinace barev červená, bíla a zelená, dostane prosecco nebo zmrzlinu.

Hudba na náměstí: Bedřich & Zoufalci

Kdy: pátek 30. června od 20.00

Kde: Slaný, Masarykovo náměstí

Za kolik: zdarma

První kapelou na pravidelných prázdninových pátečních koncertech na náměstí je kapela Bedřich & Zoufalci, která už 35 let hraje muziku šedesátých let minulého století.

Sobotní burza knih



Kdy: sobota 1. července od 9.00

Kde: Slaný. Knihovna Václava Štecha

Za kolik: neuvedeno



Burza knih, kde lze získat skvělé čtení za pár korun. Tradiční prodej vyřazených knih místní knihovny.

Poetický recitál s houslemi

Kdy: neděle 2. července od 16.00

Kde: Slaný, Kumpánova zahrada

Za kolik: neuvedeno

Hudební recitál - František Skřípek, Eduardo García. Máš svoji báseň? Přijď ji přečíst! A kdyby ses na to necítil, přečte ji za tebe profi rétor.

MĚLNICKO

Pojď dál a zpívej



Kdy: pátek 30. června od 20.00

Kde: Mělník, Stará mydlárna

Za kolik: neuvedeno



Folkový večer, kde se představí Iranon, Michaela Gasior, Gorodky, Petr Brousil a Libor Bradeček. Ale to není všechno, vystoupit před diváky může s jednou písničkou kdokoli z publika.

Open air festival reggae

Kdy: pátek 30. června a sobota 1. července

Kde: Mlékojedy, Beach park

Za kolik: neuvedeno

Na pláži v Mlékojedech slaví své dvacetiny dvoudenním open air festivalem největší český reggae portál Jahmusic. V pátek bude velká noční party, kde se představí například Cocoman nebo Messenjah, v sobotu následuje celodenní hudební program, kde vedle muziky proběhnou i doprovodné akce pro celé rodiny, připraveny jsou workshopy, bubnování, parkour, graffiti nebo skate park. Zahrají například Suns of Dub, portugalsko-brazilská reggae kapela Plantada nebo česká parta Rising Spirit.

BENEŠOVSKO

Maršovický poklad a třicetiletá válka na Benešovsku

Kdy: do 30. září

Kde: Benešov, Muzeum Podblanicka

Za kolik: 40 korun/základní

Výstava prezentuje exponáty nejen z archeologických sbírek Muzea Podblanicka. Maršovický poklad obsahoval více než 700 mincí z přelomu 16. a 17. století, byl objeven v roku 2020. Představeny ale budou i soudobé cenné nálezy z Benešova a dalších lokalit na Podblanicku.

Gravírování v sázavském klášteře



Kdy: neděle 2. července, od 10.15

Kde: Sázava, klášter Sázava

Za kolik: 120 korun (vyzdobená sklenka)



Zájemci mohou od 10.15 do 13.30 hodin přijít do klášterní dílny pod věží a vytvořit si pod dohledem lektorky drobný umělecký artefakt technikou gravírování do skla. Připraveny budou čiré sklenky, je možné si ale přinést i svou vlastní.

BEROUNSKO

Rockový koncert s Odysseou



Kdy: pátek 30. června od 20.0

Kde: Hořovice, zámek

Za kolik: 250 korun



Koncert rockové skupiny Odyssea v rámci Středočeského kulturního léta. Legendární kapela hraje už přes půl století, má za sebou tisíce koncertů a tanečních zábav.

Přivítání prázdnin v Army muzeu

Kdy: sobota 1. července od 10.00

Kde: Zdice, Army muzeum

Za kolik: neuvedeno

Akce pro celé rodiny, soutěže s vojenskou tematikou nejen pro děti, vyjížďka po okolí dobovou technikou, prohlídky muzea.

BOLESLAVSKO

Rodinný den



Kdy: sobota 1. července od 14.00

Kde: Michalovická putna

Za kolik: zdarma



Připraven je zábavný program, ve kterém nebude chybět divadýlko pro děti, show se superhrdinkou Wonder Pájou Papagájou, Malování na obličej ani hry o ceny.

Bohemia Veteran rally

Kdy: 1. a 2. července

Kde: Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí

Za kolik: neuvedeno

První část letošního programu Bohemia rally. Závody Bohemia RC Rally a Bohemia Veteran odstartují na Staroměstském náměstí v sobotu, na neděli je pak od 14 hodin připraven dětský den, který přinese sportovní a dopravní hřiště, soutěže, atrakce a výtvarné dílny.

KOLÍNSKO

Výstava traktorů



Kdy: sobota 1. července od 9 hodin

Kde: Chotouň, muzeum traktorů a zemědělské techniky

Za kolik: neuvedeno



21. ročník výstavy traktorů. Po celý den budou na ploše areálu muzea představovány vybrané historické zemědělské stroje. Návštěvníci se mohou těšit na traktory, ale i sklízecí mlátičku, stabilní motory či motorky. Na vybraných strojích se budou moci i svézt.

Léto na vsi

Kdy: sobota 1. července od 10.00

Kde: Kouřim, skanzen

Za kolik: 110/dospělí, 50/děti od 6 do 15 let

Národopisný pořad Léto na vsi ve kouřimském skanzenu přiblíží návštěvníkům, jak lidé dříve žili v období léta. Návštěvníci se mohou těšit na povídání o letních obyčejích nebo o dobovém oblékání. Nebudou chybět ani ukázky starých řemesel nebo pečení chleba i jiných dobrot

KUTNOHORSKO

Husiti na tvrzi



Kdy: 1. července od 11.30

Kde: Malešov, tvrz

Za kolik: 150 korun/základní



Bohatý program, ve kterém nebudou chybět ozbrojení husité, vrtošivá šlechta, šikovní řemeslníci ani středověká hudba. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky řemesel, vaření a pečení v černé kuchyni, ale i přehlídku zbraní. V 15.30 dojde dokonce na ozbrojený střet.

Noc na Karlštejně

Kdy: neděle 2. července, od 20.30

Kde: Zámek Kačina

Vstupné: 80 Kč

Legendární český muzikál Noc na Karlštejně. V příběhu nechybí romantika, vtip ani známé melodie Karla Svobody. Diváci se mohou těšit na plejádu hereckých a hudebních hvězd v čele s Markem Vašutem, Petrem Štěpánkem, Monikou Absolonovou či Kateřinou Brožovou.

NYMBURSKO

Ameriky v pivovaru



Kdy: neděle 2. července od 10.00

Kde: Pivovar, Nymburk

Za kolik: neuvedeno



Areál pivovaru v Nymburce bude v neděli hodin hostit 3. ročník srazu majitelů amerických vozidel a motocyklů. Na programu jsou prohlídky pivovaru zdarma, živá hudba, soutěže, hlasování o nejhezčí vůz. Nebude chybět stylové občerstvení ani spanilá jízda.

Lucky cesta fantazií

Kdy: do 31. července

Kde: Poděbrady, knihovna

Za kolik: neuvedeno

Až do 31. července si mohou zájemci ve vstupní hale Městské knihovny Poděbrady prohlédnout výstavu obrazů. K vidění jsou díla výtvarnice Lucie Novotné.

PŘÍBRAMSKO

Hornická Prokopská pouť



Kdy: sobota 1. a neděle 2. července od 9.00

Kde: Příbram, hornický skanzen Březové Hory

Za kolik: zdarma



Nejslavnější česká hornická pouť s bohatým programem, divadlo, šermíři, trubači, koncerty, polní mše, pouť a další. Nedělní průvod horníků a hutníků ve slavnostních uniformách, který v 9.00 hodin vychází z náměstí T. G. Masaryka směrem ke kostelu sv. Vojtěcha na náměstí J. A. Alise, kde se poté uskuteční polní mše. Od 14 hodin v areálu hornického muzea na nádvoří Ševčinského dolu dobové scénky. Vstup do expozic včetně fárání do podzemí hornického muzea za symbolickou jednu korunu.

Turnaj dvojic v pétanque

Kdy: sobota 1. července od 12.00

Kde: Sedlec Prčice, Měšetice

Za kolik: neuvedeno

Osmnáctý ročník turnaje dvojic v pétanque: Memoriál Karla Stibora. Registrace předem není nutná. Pořádá sbor dobrovolných hasičů.

RAKOVNICKO

Hurá na prázdniny



Kdy: pátek 30. června od 16.30

Kde: Nové Strašecí, před halou Bios

Za kolik: neuvedeno



Akce pro děti, Kubko – Zvířátka a loupežníci, Bobík a jeho kamarádi na výletě, diskotéka s myšákem Edou. Moderuje Bára Ladrová. Malování na obličeje.

Skotsko v Kostelíku

Kdy: sobota 1. července od 11.00

Kde: Kostelík, Slabce

Za kolik: 300 korun, děti do 140 cm zdarma

Skotská hudba a tance, highland games. Conamora Chaos, Gall Tir, Isara, Rí Ra, dudáci Rebel Pipers, Claymore a další.