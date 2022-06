BENEŠOVSKO

Zbavte se starého oblečení a vyměňte ho za jiné

Kdy: 17. a 18. června

Kde: Vestibul knihovny Benešov

Za kolik: Zdarma

Od pátku 17. 6 do soboty 18. 6. bude ve vestibulu knihovny probíhat letní SWAP. Myslete ekologicky, nenakupujte, ale vyměňujte. Přineste letní věci, které se vám nehodí a odneste si to, co užijete.

Zahrajte si v Benešově nohejbal

Kdy: 18. června, 9:00

Kde: S-centrum Benešov

Za kolik: Startovné 750 korun za tým



Benešovské S-centrum přichystalo na sobotu nohejbalový turnaj trojic. Hlaste se na e-mailové adrese info@scentrum.eu nebo na recepci S-centra.

Divokej Bill a Lahvátor zahrají na Konopišti

Kdy: 18. června, 18:00

Kde: Přírodní divadlo Konopiště

Za kolik: Předprodej 599 Kč, na místě 699 Kč

Divokej Bill je oblíbená česká folk rocková hudební skupina z Úval nedaleko Prahy založená zpěvákem Václavem Bláhou v roce 1998. O dva roky dříve založili kapelu Lahvátor Michal Brož a Michal Žaba. Benešovská kapela Lahvátor oslavila v loňském roce výročí 25 na hudební scéně.

Houmr run: Zaběhejte si pro dobrou věc

Kdy: 19. června, 11:00 (registrace od 10:00)

Kde: Konopiště

Za kolik: Zdarma



Je tu osmý ročník charitativního běhu Houmr run. Hlavní závod měří 8800 metrů. Doprovodné závody: štafeta dvojic, charitativní závod, dětský atletický dvojboj. Registrace na e-mailové adrese houmrrun@seznam.cz.

Navštivte Slavnost Těla a Krve Páně na Konopišti

Kdy: 19. června, 15:00

Kde: Zámek Konopiště

Slavnost Božího Těla, která má na Konopišti tradici z dob arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, bude zahájena na jižní terase zámku bohoslužbou. Průvod pokračuje ke kapličkám u Křížové cesty a u zámku na východní terase bude ukončen. Celebruje: emeritní opat Michael Pojezdný O. Praem., farář Marcel Timko.

BEROUNSKO

Berounské hradby jsou tu! Vychutnejte si muziku a pivo

Kdy: 18. června, 10:00

Kde: Beroun

Osmý ročník berounských městských slavností se koná v sobotu 18. června. Berounské hradby i letos nabídnou bohatý program. „Pivní slavnosti, jarmark a spousta muziky pro vás bude jako vždy nachystána na Husově náměstí od 10 do 22 hodin,“ slibují organizátoři. Veřejnosti zahrají kapely Šlapeto, Rajtaraj, Dolls in the Factory, Gang Ala Basta, Moped 56, která bude křtít nové CD Retro Box, Jablkoň, Lili Marlene a Aaron Brooks & band (USA). K tomu si budou moci lidé vychutnat pivo z pivovarů Berounský medvěd, ZLoun, Raven, U Stočesů, Rohozec, Parovar Rudná, Hostomice, Ferdinand nebo Purkmistr.

Zažijte v Litni Dotek lásky

Kdy: 18. června, 18:00

Kde: Zámek, Liteň

Za kolik: 300/500 korun



V Litni se v sobotu 18. června uskuteční scénický open air koncert s názvem Dotek lásky. Ten završí 9. ročník zdejších tradičních pěveckých kurzů. Veřejnost si bude moci díky němu užít skvělou hudbu v unikátním prostředí liteňského zámeckého parku. „Pěvci předvedou překrásné árie raného romantismu, které budou zpracovány ve scénických obrazech zachycujících lásku v různých podobách. Námět koncertu je inspirován verši Sonetů W. Shakespeara,“ uvedli organizátoři. Vstupenky je možné zakoupit ve dvou cenových kategoriích, a to za 500 a 300 korun. Lze je objednat na čísle 737 650 497 nebo e-mailu tickets@zamekliten.cz.

BOLESLAVSKO

Dobový letecký den je věnován prvnímu vzletu Metoděje Vlacha

Kdy: 18. června, 9:00

Kde: Letiště, Mladá Boleslav

Za kolik: 350/400 korun

Již potřinácté se sejdou milovníci letadel a letectví na mladoboleslavském letišti. Hlavním tématem programu je 110 let od prvního vzletu letadla Metoděje Vlacha. Akce přinese před hlavním programem i po něm lety pro veřejnost, ukázky historických automobilů a techniky a hlavně leteckou show v podobě ukázek historických letadel, originálů i replik, moderních letadel Armády ČR i vrcholové akrobacie. Návštěvníci se mohou těšit na stroje Jas 38 Gripen, L-13 Blaník, Hurricane, Corsair, Z-37 Čmelák a mnohé další.

Festival přiblíží život v pravěku

Kdy: 18. června, 13:00

Kde: Altamira, Kosmonosy

Za kolik: Zdarma



Chtěli byste si vyzkoušet, jak žili naši předkové v pravěku? Pak právě pro vás je tu festival dětské experimentální archeologie ve skanzenu Altamira. Ten nabídne hned několik různých aktivit, mezi nimi lukostřelbu, keramickou dílnu, dětské archeologické naleziště nebo mletí mouky pravěkým způsobem. Bude možné také vidět pečení chleba či ovesných placek nebo tavení železné rudy. A soutěživí návštěvníci si budou moci užít lukostřelecký turnaj či Kopčemův běh pro děti, který kromě rychlosti testuje také zručnost.

Slavnost Božího těla projde Mladou Boleslaví

Kdy: 19. června, 9:00

Kde: Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mladá Boleslav

V neděli proběhne v Mladé Boleslavi opět tradiční oslava Božího těla. Tato slavnost s přesným názvem Těla a krve Páně je specifická pro katolickou církev. Po skončení slavné mše svaté v arciděkanském kostele Nanebevzetí P. Marie (asi v 10:00) se koná procesí s hudbou, zpěváky, družičkami, nosiči korouhví a krojovanými účastníky. Kněz nese monstranci s hostií a průvod se zastavuje u jednotlivých vyzdobených oltářů za zpěvu písní. Družičky - mladé slečny - jsou oblečeny v bílém a házejí plátky květin - nejčastěji růže a pivoňky před kněze, který pod baldachýnem nese v monstranci Nejsvětější svátost

KLADENSKO

Slánský tuplák nabídne nejen pivo. Lidé si užijí i jídlo a hudbu

Kdy: 17.–18. června

Kde: Masarykovo náměstí, Slaný

Za kolik: Zdarma



Studené pivo, dobré jídlo a hudba. To budou tři hlavní věci, které přilákají v pátek 17. a v sobotu 18. června na slánské Masarykovo náměstí davy lidí. Konají se zde totiž pivní slavnosti s názvem Slánský tuplák, které budou letos navíc spojeny ještě s food festivalem. „Na slánské náměstí dorazí 15 food trucků s dobrotami z celého světa,“ slibují organizátoři. Co se týče hudby, lidé si mohou v pátek užít koncerty skupin Madam Royal, Brutus a Projekt Parabelum. Na sobotu pro ně budou připraveny vystoupení kapel Crazy Dogs, Lumpína a Dráček, Covers for lovers, Claymore, Alkehol a Totální nasazení.

Profesionální i dobrovolní hasiči budou soutěžit v Kladně na Sletišti

Kdy: 18. a 19. června

Kde: Sletiště, Kladno



Na Městském stadionu Sletiště v Kladně se o víkendu 18. a 19. června uskuteční Krajská soutěž v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů. Slavnostní zahájení soutěže je naplánováno na sobotní 8. hodinu. Následuje trénink a od 9 hodin také závod v běhu na 100 metrů s překážkami. Od 13.30 hodin budou hasiči soutěžit ve štafetách. Předpokládané ukončení prvního soutěžního dne je v 18 hodin. Nedělní program začne taktéž v 8 hodin, přičemž jeho jediným soutěžním bodem bude od 9 hodin požární útok. Výsledky budou vyhlášeny ve 14.30 hodin.

Bratroňský džbán zakončí oblíbená skupina Černý brejle

Kdy: 18. června, 14:00

Kde: Náves, Bratronice

Za kolik: 150/50 korun

Bratronická náves ožije tak, jak tomu bývá každým rokem, opět hudebním festivalem Bratroňský džbán. Zahájení je naplánováno na 14. hodinu, přičemž následovat bude vystoupení dětí z místní základní školy. Od 14.30 hodin bude zúčastněným hrát Vysočinka, tu v 16.30 hodin na pódiu vystřídá zpěvák a kytarista Jary Tauber. Od 18 hodin lidé uslyší koncert Jarka Filgase, od 20 hodin bude koncertovat skupina Keks. O zakončení celého festivalu se postará oblíbená kapela Černý brejle. Připraven bude také program pro děti, včetně skákacího hradu nebo malování na obličej.

KUTNOHORSKO

Kačinský zámek navštíví Michal Hrůza s koncertem Symphonica

Kdy: 17. června, 20:00

Kde: Kačina, Svatý Mikuláš

Turné Michala Hrůzy Symphonica je díky spojení výtečných hudebních těles velmi specifickým a exkluzivním projektem. S Bon Art Pops Orchestra (BAPO) Michal Hrůza spolupracoval už v roce 2017 při koncertu v Rudolfinu. BAPO tvoří zkušené hudebnice, které na špičkové úrovni interpretují skladby nejrůznějších žánrů a stylů od klasické přes muzikálovou až po populární hudbu. Kühnův dětský sbor patří k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým po celém světě. Turné Symphonica se uskuteční pod taktovkou dirigenta Martina Hyblera v prostorách zámku Kačina.

Operní týden přinese nejen operu, ale také swing či muzikál

Kdy: 18. až 22. června, 17:00

Kde: Kutná Hora



Hudební festival Operní týden přibližuje díla významných hudebních skladatelů všem, kdo mají zájem obohatit svůj život trochou umění. V sobotu přehraje na nádvoří Vlašského dvora Severočeská filharmonie Teplice skladbu Carmina Burana Carla Orffa. V neděli se program přesune do konventu bývalého cisterciáckého kláštera v Sedlci, kde se předvede pražské vokální kvarteto The Swings. V úterý se Operní týden vrátí na Vlašský dvůr a přinese muzikál na motivy hry Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštějně v podání ýchodočeského divadla v Pardubicích, s Petrem Štěpánkem v roli Karla IV. A nakonec ve středu zazní na Vlašském dvoře vrcholné Verdiho dílo, komponované na námět dramatu Williama Shakespeara, Othello. Opera zazní v provedení souboru opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci.

Sladká tečka sobotního večera zavede do muzea čokolády

Kdy: 18. června, 20:00

Kde: Muzeum čokolády a čokoládovna, Kutná Hora

Muzeum čokolády a čokoládovna Kutná Hora srdečně zve na noční prohlídku s degustací čokolády. Návštěvníky čeká povídání o sladké historii Kutné Hory, ochutnávka 14 vzorků, informace z historie čokolády o její výrobě i o tom, jak poznat kvalitní čokoládu. Samozřejmostí bude také možnost zakoupení čokolád, které účastníkům při degustaci zachutnají nejvíce.

KOLÍNSKO

Metalový festival: Tesaque antabus

KDY: 18. června od 14.00 (areál otevřen od 12)

KDE: Tatce, sál

ZA KOLIK: 390 Kč



V Tatcích se bude v sobotu konat metalový dýchánek. Na facebookové události najdete spoustu užitečných informací. A to hlavní? Kapely! Postupně zahrají: 13.30 Alkoterror, 14.45 Krevel, 16.00 Debustrol, 17.20 Cruel Barbarian, 18.30 Decide, 19.40 Refore, 21.00 Kouba band.

Je tu jubilejní třicáté Setkání Kostelců

Kdy: 18. června, 9:30

Kde: Kostelec nad Černými lesy

Tradiční setkání Kostelců v Kostelci, a letos jubilejní třicáté, se uskuteční v Červeném Kostelci v sobotu 18. června. První setkání Kostelců se uskutečnilo v roce 1992 v Kostelci nad Černými lesy. Je to setkání putovní a každý rok je uskutečněno v jiné obci nebo městě. Po celý den bude k vidění mnoho sportovních střetnutí v různých sportovních disciplínách a připraven bude bohatý kulturní program. V Divadle J. K. Tyla vystoupí jako hlavní host programu Ivan Mládek a jeho Banjo Band. Kompletní program na webu www.kostelecncl.cz.

Nakupte a pobavte si na Kouřimském řemeslném jarmarku

Kdy: 18. června, 8:00

Kde: Náměstí Kouřim

Za kolik: Zdarma



Přijďte si na kouřimské náměstí nakoupit, ochutnat nejrůznější dobroty nebo se jen tak pobavit s přáteli. Čeká na vás spousta zajímavých výrobků, pochutin, o hudební náplň se postará kapela Aylan.

Vše na kolech? Ano, v sobotu v Kostelci

Kdy: 18. června, 8:00

Kde: Náměstí Smiřických, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Přehlídka nejen motorových vozidel od veteránů přes ameriky, motorky, tahače, moderní auta, až po speciály a techniku IZS. Akci bude moderovat Tomáš Morávek z Rádia Kiss a opět se můžete těšit na zajímavý program po celý den. Více na www.vsenakolech.cz.

Koná se Den otevřených lesů

Kdy: 18. června, 9:00

Kde: Ekocentrum Vrátkov



Přijďte se něco dozvědět a vyzkoušet si skutečnou lesní práci s opravdovými lesníky. Mimo několika turnusů komentovaných prohlídek lesní práce bude připraveno také drobné občerstvení a program lesní pedagogiky včetně zázemí. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi, jednotlivce i páry.

Flermarket se vrací

Kdy: 19. června, 9:30

Kde: MSD Kolín

Těšit se můžete na originály s láskou tvořené. To nejlepší z Čech i Moravy! Přes 60 rukodělných umělců na jednom místě! "U nás hravě pořídíte nový kousek do šatníku sobě, nebo svým dětem. Ozdobíte se novým šperkem, broží, čelenkou. Pomůžeme vám doladit se správným doplňkem, ať kabelkou, taškou nebo šátkem. Nezapomínáme ani na bytové doplňky a keramiku, ať užitkovou, nebo jen dekorační. Potěšíme příznivce životního prostředí, pořídíte u nás vše od tašek až k "jednorázovým" utěrkám. Pleť můžete připravit na léto přírodní kosmetikou a potěšit své chuťové pohárky třeba džemem, nebo salsou. Pro nejmenší u nás najdete hračky i doplňky do pokojíčků. Pro rodinou pohodu vás čekají deskové hry, zápisníky, přání," zvou pořadatelé akce.

Nová česká komedie Kdyby radši hořelo v sobotu v Českém Brodě

Kdy: 18. června, 19:00

Kde: Kulturní dům Svět, Český Brod

Za kolik: 99–129 korun



Trochu nešikovný dobrovolný hasič Standa se připravuje na příchod potomka a vše konzultuje se svým vzorem, náčelníkem Bróňou. Když podezřelá automobilová nehoda na velikonočním jarmarku způsobí ve vsi iracionální paniku plynoucí ze strachu před domnělým terorismem, Bróňa se stane vůdčím hlasem nově ustavené domobrany. Chránit své spoluobčany se rozhodne za každou cenu – a Standa zůstává rozkročen mezi jeho čím dál fanatičtějším jednáním a sílící pochybností o celé situaci.

Začíná výstava Ozdoby dávné doby

Kdy: Denně do 23. června 2023

Kde: Dvořákovo muzeum, Kolín

Za kolik: 50/25 korun

Vydejte se na poutavou procházku tisíce let starými pravěkými ozdobami a jejich výrobními technologiemi. Vstupte do dávných časů a vyrobte si vlastní šperk. Neváhejte a přijďte s celou rodinou. Ženy se pokochají krásou nádherných ozdob, muži řemeslným uměním předků, děti se pobaví v interaktivní části výstavy. Vystavené mimořádné artefakty Vás přesvědčí, že škála surovin a tvarová variabilita ozdob byla v pravěku nepřeberně pestrá. A nezapomněli jsme ani na významnou roli textilu. Součástí výstavy je volná rekonstrukce unikátního dětského keltského hrobu, workshopy a edukační program pro škol

Navštivte výstavu Zelené svátky v kouřimském skanzenu

Kdy: Do 19. června

Kde: Muzeum lidových staveb Kouřim

Za kolik: 40/80 korun



Tematickou instalací ve většině objektů Muzea lidových staveb si připomenete dnes již téměř zapomenutou tradici svátků pozdního jara, mezi nimiž v minulosti dominovaly Letnice, označované také jako "Zelené svátky". V chalupě z Budče se seznámíte s pověrečnými způsoby ochrany hospodářství před uhranutím čarodějnic o filipojakubské noci, a dále poznáte obyčeje, které se vztahovaly ke svátku Nanebevstoupení Páně. V domku z Krchleb se můžete seznámit s lidovými tradicemi, jež měly vazbu na svátek českého zemského patrona sv. Jana Nepomuckého. Statek z Týřovic připomíná hlavní téma tohoto období - letnicové a májové slavnosti v době Svatodušních svátků, spojené s dnes již zaniklými "královskými hrami". Instalace v rychtě z Bradlecké Lhoty pak přibližuje tradici slavnosti Božího Těla. V domě z Jílového - Kamenné uvidíte zaniklé lidové obyčeje původního německého obyvatelstva v Podkrušnohoří, které se vázaly ke slavnosti Nejsvětější Trojice.

MĚLNICKO

Sport, koupání a hudba. Beach Park Mlékojedy nabízí vše

Kdy: 17. a 18. června

Kde: Beach park Mlékojedy, Neratovice



Víkendový program Beach Parku Mlékojedy bude věnován taneční hudbě Zooblasters a benefičnímu Šlinc Festu. V pátek pódium ovládne kapela, co utekla z džungle. Pod taktovkou electro beatů a volání divočiny jsou tahle zvířata ovlivněna mnoha hudebními žánry od západu až po východ a rozhodně vědí jak rozdovádět nejen sebe, ale hlavně diváky. Sobotní Šlinc Fest přinese hudbu kapel Beton, Onanizer, Aran Satan, Dezinfekce a dalších. Vstupenka na Šlinc fest zakoupená v předprodeji platí také na warm-up party v pražské Eternii, která se uskuteční v pátek 17. června. Výtěžek ze vstupného Šlinc Festu poputuje na konto SOS Ukrajina Člověk a v tísni.

Na běžky v červnu? Samozřejmě!

Kdy: 18. června, 15:00

Kde: Náměstí Míru, Mělník



Tradice se musí dodržovat, a tak se o třetí červnové sobotě na mělnickém náměstí Míru sejdou nadšení lyžaři. Že to zní trochu podivně? To sice ano, ale taková prostě Mělnická jizerská padesátka je. Recesistického běžkařského závodu se opět mohou zúčastnit týmy v nápaditých kostýmech i jednotlivci. I letos se bude po každém kole pít pivo a trefovat se sněhovými koulemi do sněhuláka. Chybět nebude ani muzika. Přihlašovat se k závodu bude možné do 16:45 v den konání akce. Děti budou závodit už od 16:00.

Řemeslný jarmark seznámí nejen s tvorbou řemeslných výrobků

Kdy: 19. června, 9:00

Kde: Náměstí Míru, Mělník

Náměstí Míru zaplní jedné červnové neděle stánky řemeslného jarmarku s ukázkou tvorby. Jednotliví řemeslníci budou v průběhu celého dne předvádět, jak v jejich rukách vzniká konečný výrobek. Mezi ukázkami bude i malování obrazů s možností se zapojit. Děti se mohou těšit na tvořivé dílničky, dobový kolotoč na kliku a střelnici, malování na obličej, projížďku vláčkem po okolí a mnoho další zábavy. A o hudební doprovod a módní přehlídku autorských modelů přítomných tvůrců se postará skupina Panovnice. Občerstvení pro malé i velké návštěvníky bude zajištěno lokálními prodejci.

Bluesová hudba a dobré pivo lákají do Smetanových sadů

Kdy: 18. června, 13:00

Kde: Smetanovy sady, Neratovice

Za kolik: Zdarma



Terasa Blues a Festival piva v Neratovicích spojuje mistrovskou hudbu a mistrovské produkty českých minipivovarů v příjemném prostředí neratovických Smetanových sadů. Návštěvníci se mohou těšit na hudbu Jiřího Míži, HTF Blues Bandu, kapely Bluesberg, The Kingsize Boogiemen, Gerald Clark tria a seskupení St Johnny and Matěj Ptaszek. Ani letos nebude chybět soutěž o nejoblíbenější pivovar a značku piva, nebo závěrečné slosování hlasovacích karet o hodnotné ceny.

NYMBURSKO

Jakub Smolík zazpívá v lázních

Kdy: 17. června, 19:00

Kde: Letní lázně, Poděbrady

Za kolik: Od 150 korun

Jakub Smolík navštíví Atrium Letních lázní, aby zde vystoupil se zábavně recitálním programem Jen blázen žárlí. Jakub Smolík těží ze své image, pěkných skladatelských kousků Z. Bartáka, F. Kasla nebo J. Zmožka, ale i nesmírně vytříbeného vkusu pro výběr cover verzí starších českých šlágrů, které mladší část publika dnes zná právě i díky němu. Koncert nabízí vedle hitů tohoto umělce, jako jsou Jen blázen žárlí, Prý chlapi nebrečí či Ave Maria i některé nové písničky z jeho nejnovějšího alba Právě proto vám teď zpívám.

Bleší trh nabídne také program

Kdy: 18. června, 11:00

Kde: Špička, Nymburk



Na nymburské Špičce se na Bleším a vinném trhu pod širým nebem sejdou příznivci obchodů, i těch výměnných. Prodejci mohou nabízet předměty, které jim zabírají místo ve skříni, na půdě či ve sklepě, nebo vlastní originální výrobky. Součástí trhu budou stánky s jídlem, sýry, čerstvou kávou a dezerty. Vinná část trhu zajistí ochutnávky vína z produkce českých, moravských i zahraničních vinařů. Pro děti bude připraveno několik dílniček, kde se krásně zabaví a atmosféru doladí DJs Ujko a Iks.

PŘÍBRAMSKO

Sedlčany budou o víkendu slavit

Kdy: 17. až 19. června

Kde: Sedlčany

Sedlčanské městské slavnosti Rosa se uskuteční ve dnech od 17. do 19. června. V pátek je na programu vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Sedlčany, slavnostní zahájení je v 17.30 hodin. Následně zahrají kapely Blue Orchestra, Lágrima, Napořád, The Beautifuls, chybět nebude ani ohňostroj. Na sedlčanské přehradě se konají od 9 do 13 hodin závody dračích lodí. V sobotu bude na náměstí T. G. Masaryka výstava veteránů, pokračují závody dračích lodí a konat se bude také soutěž Silák Sedlčan. Neděle pak nabídne fotbalové utkání či koncert dechovky.

Užijte si zábavu na Novák Festu

Kdy: 19. června, 10:00

Kde: Nový rybník, Příbram

Za kolik: Zdarma



V areálu Nový rybník u Příbrami se v neděli 19. června uskuteční Novák Fest. V rámci této rodinné akce bude moci veřejnost zápolit na 20 sportovních stanovištích, připraveny budou také vědomostní disciplíny. „Takový den Příbram ještě nezažila. Den plný hudby, zábavy, známých osobností, super atmosféry a… taky trochu toho sportu,“ slibují organizátoři. Akce se koná v době od 10 do 17 hodin.

Královna Johanka po tříleté pauze dorazí do Rožmitálu

Kdy: 18. června, 10:00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem

Celodenní historická Slavnost královny Johanky se koná v sobotu 18. června v Rožmitále pod Třemšínem. „Po dlouhých třech letech zavítá do svého rodného města královna Johanka,“ uvedli s radostí organizátoři s tím, že pro veřejnost bude připraven bohatý program. Lidé se mohou těšit třeba na dopolední vystoupení ZUŠ J. J. Ryby, představení kejklířů, loutkového divadla, historické hudby Consort Helveticus, vystoupení šermířů, siláckou soutěž Rožmitálský Bivoj, celodenní hry pro děti, řemeslný jarmark, rytířské ležení, výstavu domácího zvířectva nebo prohlídky a výstavy na zámku. Samotný příjezd královny je naplánován na úder 14. hodiny. Připraven bude i večerní program.

RAKOVNICKO

Vydejte se na pochod za Otou Pavlem

Kdy: 18. června, 7:00

Kde: Sokolovna, Branov

Za kolik: 50/15 korun

Když se řekne Branov, skoro každému se vybaví jméno Ota Pavel. A tak také na jeho počest se uskuteční v sobotu 18. června pochod. Turistický pochod krajem Oty Pavla startuje v době od 7 do 10 od branovské sokolovny. Zúčastnění odtud budou moci vyrazit na trasy dlouhé 10, 15 nebo 20 kilometrů. Startovné je 50 korun, děti a senioři zaplatí 15 korun. Následovat bude hudební odpoledne s kapelami Modří raci Rakovník a The Blues Q. Taneční vystoupení si připravili i Lentilky Rakovník.

Petrohrad čeká zahradní slavnost. Vystoupí Vágner i Vondráčková

Kdy: 18. června

Kde: Psychiatrická léčebna, Petrohrad



U příležitosti 70 let od založení Psychiatrické léčebny v Petrohradě se uskuteční v sobotu 18. června již 29. zahradní slavnost. Na programu je vystoupení tanečního klubu Luna Louny, Bigbandu a Konzervanky teplické konzervatoře, muzikálového zpěváka Josefa Vágnera, Petra Kocmana nebo Lucie Vondráčkové.