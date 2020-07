„Epidemie Covidu-19 nás zahnala k monitorům počítačů, kde jsme si sice mohli vychutnat online koncerty předních českých hudebních skupin a interpretů, ale naživo je to přeci jenom něco úplně jiného. A co vás letos na náměstí čeká? Devět pátečních večerů se skvělou hudbou různých žánrů, od country, přes blues až po roztančené reggae,“ sdělili organizátoři. Hrát se začíná ve 20 hodin.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Martina Grmolenská vystavuje své fotografie na zámku

KDY: do 30. srpna

KDE: Galerie Kladenského zámku, Kladno

ZA KOLIK: 50 Kč



Otevřou cyklostezku mezi Buštěhradem a Lidicemi

KDY: 4. července, 15:00

KDE: Křižovatka Kladenská a Lidická, Buštěhrad

ZA KOLIK: volně přístupné



Společnou jízdou bude otevřena v sobotu 4. července nová stezka pro cyklisty, která bude spojovat Buštěhrad a nedaleké Lidice. „Účastníci mohou absolvovat trasu tam a zpět libovolným způsobem – chůzí, během, na kole, bruslích, odrážedle čí kolobrndě, ale také na jakémkoliv netradičním vozidle,“ uvádí organizátoři. Sraz je na křižovatka ulic Kladenská a Lidická.

Snímky Jany Jochmanové jsou k vidění v knihovně

KDY: do 22. srpna

KDE: Knihovna Václava Štecha, Slaný

ZA KOLIK: volně přístupné

Fotografka Jana Jochmanová bude mít výstavu v Knihovně Václava Štecha ve Slaném. Veřejnosti prostřednictvím umění představí snímky z různých koutů České republiky. Vystavované snímky přitom budou na místě k prodeji na fotoplátnech formátu 60x40. Výstavu si budou moci návštěvníci knihovny prohlédnout až do 22. srpna.

Pokřtí knihu o Družci

KDY: 5. července, 14:00

KDE: Družec

ZA KOLIK: volně přístupné



O víkendu ožije Družec poutí, přičemž u této příležitosti bude v neděli v 15.30 hodin na místní návsi slavnostně pokřtěna kniha kolektivu autorů s názvem Družec v běhu času. Křtu této publikace bude ve 14 hodin předcházet harfový koncert v kostele. Od 16 hodin se koná koncert dechové hudby M. Kopty.