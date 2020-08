Na večerní zábavě zahraje skupina V Pantoflích. Děti se mohou těšit na mašinku, skákací hrad a tetování. Zajištěno bude také občerstvení, včetně ochutnávky dobrého vína.

Další víkendové pozvánky

Náměstí bude patřit slovenské kapele

KDY: 31. července, 20:00

KDE: Masarykovo náměstí, Slaný

ZA KOLIK: volně přístupné



Devět koncertů je pro letošní léto nachystáno pro návštěvníky pátečních vystoupení Music on the Square na slánském Masarykově náměstí. Tím dalším bude v pátek 31. července vystoupení slovenské bluesové skupiny Juraj Schweigert & The Groove Time. Vstup je volný.

Zoopark pokřtí trojici kůzlátek

KDY: 1. srpna, 9:00 až 18:00

KDE: Zoopark Zájezd

ZA KOLIK: ---



Na sobotu si pro své návštěvníky připravil Zoopark Zájezd bohatý program. Příchozí si kromě komentovaných krmení chameleonů, surikat nebo velbloudů budou moci užít fotokoutek či skákací hrad. Zlatým hřebem dne bude v 13.30 křest kůzlátek s divadelní spolkem Taška Kladno v kontaktním koutku u koz kamerunských. Následovat bude divadelní představení, soutěže nebo jízdy na poníkovi.



Kostel se rozezní španělskou hudbou

KDY: 2. srpna, 16:00

KDE: Kostel sv. Šimona a Judy,Dolín

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Koncertem Pavly Švestkové a Filipa Moravce bude v neděli pokračovat v dolínském kostele již 18. koncertní sezóna spolku Wotrubia. Zmíněné duo nabídne posluchačům španělskou hudbu. „Jejich vystoupení nabídne španělský program, obsahující skladby významných a světově uznávaných autorů: Miguel Llobet (1878 – 1938), Federico García Lorca (1898 – 1936), Enrique Granados (1867 – 1916), Joaquín Malats (1872 - 1912), Issac Albéniz (1860 -1909), Francisco Tárrega (1852 -1909), Andrés Segovia (1893 - 1987) a Manuel de Falla (1876 – 1946),“ uvedl spolek Wotrubia. Vstupné je dobrovolné.

Čiperkové budou řádit s dětmi

KDY: 2. srpna, 15:00

KDE: Letní kino, Slaný

ZA KOLIK: ---



V areálu slánského letní kina si budou moci děti a jejich doprovod užít zábavnou akci ze série Letňáky s Čiperky. „Máte doma neposedné dítko, které vám po dobu karantény skákalo a nejspíš ještě pořád skáče po hlavě? Tak teď se bude moct konečně pořádně vydovádět. My, Čiperkové totiž taky nevydržíme pořád jenom sedět doma a tak vyrážíme na povolené letní turné do letních kin. A u toho nemůžete rozhodně chybět,“ uvádí organizátoři. Na děti čeká interaktivní program, v rámci kterého si zatancují, zazpívají a zasmějí.



