Vydejte se na obležené hradiště

KDY: Kdykoliv

KDE: Zákolany

ZA KOLIK: Zdarma



Už 1100 let stojí na kopci nad obcí Zákolany rotunda Petra a Pavla. Je to nejstarší dodnes stojící stavba u nás a pamatuje i mladého knížete Václava, kterému dnes nikdo neřekne jinak než „svatý Václav”, a jeho bratra Boleslava, kterému nikdo zase neodpáře přezdívku bratrovrah. Oba tito hoši - 4 a 5 z přehledu přemyslovských knížat se zde učili žalmy. Podle legendy je zde učil kněz zvaný Učeň a tak tu máme první historicky zachycený případ učňovského školství. V téhle misi jde o to, že se ocitáme v ranních hodinách 29. září 935 a od Staré Boleslavi přijíždí do údolí pod Budčí ozbrojení jezdci na koních. Uplynulo 24 hodin od chvíle, kdy byl kníže Václav zákeřně zavražděn a novým vládcem se stal ten, kdo vraždu zesnoval: jeho bratr Boleslav. Ti přijíždějící jezdci jsou Boleslavovi muži a jedou obsadit hradiště na Budči, aby dokončili mocenský převrat a obsadili další z důležitých míst knížectví. Boleslavovi vojáci ještě netuší, že posádka na Budči je tvořena těmi nejvěrnějšími Václavovi muži, a tak jim ještě nedochází, že budou bojovat do posledního dechu a nevzdají se nikomu. Naším úkolem není zabránit bitvě, protože ta je asi nevyhnutelná. My musíme ochránit dceru velitele hradiště Liběnu. Jen ona může proklouznout z obležení a varovat další hradiště. Více informací na webových stránkách.

Zapojte se do unhošťského odpadkobraní

KDY: 24. dubna od 8:45

KDE: Unhošť, sraz na louce u rybníka Bulhar

ZA KOLIK: Zdarma



V plánu je uklidit okolí Bulharu, Neumannovu stezku, parky a třeba i něco více. Vzhledem k současné situaci budou pytle na odpad a rukavice vydávány jednotlivcům nebo rodinám postupně v době od 8:30 do 9:30 na louce u Bulhara. Pokud se Vás v jednu chvíli sejde více, prosím o dodržování rozestupů a nemíchání skupinek. Případně je možné si na telefonním čísle 604105233 domluvit předání jinak. Český svaz ochránců přírody vyhlašuje fotosoutěž „Jarní květy“. Zaměřte se na svých výletech nejen na odpadky, ale i na jarní rostliny a třeba se o nich i něco přiučte. Objevujme, poznávejme, vnímejme jaro všemi smysly!Více informací na www.uklidmesvet.cz.

Užijte si komedii, drama i dokument i módní ikoně

KDY: 23., 24. a 25. dubna od 20:30

KDE: MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Moje kino Live si na tento víkend připravilo komedii Až vyjde měsíc, drama Šarlatán a dokumentární snímek Westwood: Punk, Icon, Activist o ikoně módního průmyslu Vivienne Westwood. Pátek bude odlehčí romantická komedie Až vyjde měsíc, která vypráví příběh Sama a Suzy, kteří se do sebe zamilují a rozhodnou se spolu utéct do divočiny. Problém je v tom, že jim je dvanáct. Film bude promítán v angličtině s českými titulky. Sobotní večer bude patřit cenami ověnčenému českému dramatu Šarlatán s Ivanem Trojanem v hlavní roli, které je inspirováno skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. A nakonec v neděli večer bude připravena lahůdka pro milovníky módy v podobě dokumentu Westwood: Punk, Icon, Activist o životě a tvorbě Vivienne Westwood. Snímek bude v anglickém znění s českými titulky.

Skrze obrazovky potěší koncert Robina Mooda a Evy Burešové

KDY: 21. dubna od 20:00

KDE: Scena2020.cz

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Do mladoboleslavského Domu kultury se svým koncertem zavítají Robin Mood a Eva Burešová. Robin Mood je projekt libereckého skladatele, producenta a kytaristy Jakuba Lenze, který má za sebou několik úspěšných singlů, jako například, Gravitace, Mizím a Na Měsíc, který se dostal v hitparádě českých rádií až na 3. místo nejhranějších českých písní. Hudebník již spolupracoval se známými interprety, jako jsou Marek Ztracený, Helena Vondráčková, Paulie Garand, Eddie Stoilow a další. Eva Burešová je známá česká herečka, zpěvačka a dabérka, kterou mohou diváci aktuálně vídat jako Týnu v seriálu Slunečná nebo porotkyni pořadu Tvoje tvář má známý hlas.

Zabavte děti pohádkou o kašpárkovi

KDY: 24. dubna od 18:00

KDE: DivadlovDlouhe.cz

ZA KOLIK: 90-270 Kč



Dvoudílnou pohádku „Kašpárek domek staví“ v rámci festivalu „Dítě v Dlouhé“ mohou diváci zhlédnout v sobotu 24. dubna od 18 hodin. Co vše se může stát, když se Kašpárek rozhodne usadit a Čertovi se Smrťolou to moc nevoní? Padne kosa na kámen? Hraje se s písničkami v bohaté výpravě. Kašpárek se hodlá usadit a na paloučku si postavit domeček. Čert se mu to snaží zhatit ale ani s pomocí kolegyně Smrťoly se mu to nepovede. V pokračování pohádky Kašpárek očekává narození prvního potomka a návrat své ženy Kalupinky z porodnice s potomkem. Ale staří známí Čert se Smrťolou se mu chtějí pomstít.

Setkejme se v tanci

KDY: 25. dubna od 18:00

KDE: divadloponec.cz

ZA KOLIK: Zdarma (možnost finančně podpořit)



Dalším ze série čtyř událostí v rámci projektu „Bláznivé tance o přestávce“ je krátký inspirační film, diskuse a interaktivní, pohybová část s hostujícím umělcem, který mohou zájemci zhlédnout v neděli 25. dubna od 18 hodin. Tentokrát autorky projektu Zden Brungot Svíteková a Barbora Látalová uvítají tanečnici a choreografku Cécile Da Costa a její Roselyne. Roselyne toho má hodně co říct. Fantomové využívají zákoutí. Markétu zajímá, co nového ji přinese překážka a Viktor zas z obyčejných předmětů staví neuvěřitelné kousky. Projekt Bláznivé tance o přestávce přinášel taneční umění do chodeb školy, v současné době přivádí tanec do online výuky a v neděli také k divákům domů. Čtyři setkání, čtyři umělci, čtyři krátké filmy.

Krásnou faunu a flóru Tanzanie ukáže online přednáška

KDY: 25. dubna od 20:00

KDE: www.smsticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Chtěli byste vidět nekonečné pláně Serengeti, jezero Ndutu nebo kráter NgoroNgoro? Můžete se na tato kouzelná místa Tanzánie podívat alespoň v rámci další cestovatelské online přednášky. Cestovatel David Švejnoha bude mluvit také o kouzelné fauně této rovníkové země. Vstupenky na přednášku z cyklu Kolem světa online lze zakoupit za 99 korun na www.smsticket.cz.

Připojte se k plesu tanečních mistrů

KDY: 24. dubna od 20:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 245-690 Kč



Ples tanečních mistrů online je příležitostí, jak si zatančit pod vedením profesionálních učitelů tance z celé České republiky. Kromě výukových bloků, kdy lektoři naučí účastníky tančit waltz, valčík a jive na parketu o velikosti obýváku zúčastněných tanečníků, bude možné zhlédnout také taneční vystoupení profesionálních párů. Více informací na GoOut.net.