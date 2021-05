Vitamín D aneb divadla spolu!

KDY: 9. května od 18:00

KDE: YouTube Vitamin D

ZA KOLIK: Zdarma

Třináct divadel od Chebu až po Ostravu přijalo SPOLEČNOU KREATIVNÍ VÝZVU, v rámci které každý zúčastněný soubor během pouhých 72 hodin vytvoří a natočí inscenaci na společné téma. Výsledky tohoto adrenalinového maratonu budou odvysílány v neděli 9. května 2021 v 18:00 v mimořádném přímém přenosu z Divadla F. X. Šaldy v Liberci na YouTube kanálu Vitamín D.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Pusťte si benefiční koncert #OPĚTSPOLU

KDY: 9. května od 17:00

KDE: regionalnitelevize.cz nebo Youtube a Facebok Nemonice Slaný

ZA KOLIK: Zdarma



Naše iniciativa #OPĚTSPOLU neskončila zveřejněním očkovacích videospotů. Vzhledem k vysoké úmrtnosti covid pozitivních pacientů jsme se rozhodli zakoupit do Nemocnice Slaný MLS laser, což je nový způsob léčby covidového zápalu plic. MLS laser tlumí tzv. cytokinovou bouři, která v plicích při covidové pneumonii probíhá, zároveň pomáhá regenerovat plicní tkáň a tím pádem bude schopný naše pacienty vrátit zpět do normálního života bez pocitu dušnosti, tak aby mohli být všichni #OPĚTSPOLU. Na MLS laser chybí naší nemocnici 249 500 Kč. Rozhodli jsme se pro vás všechny zorganizovat benefiční koncert, v rámci kterého bychom chtěli širokou veřejnost požádat o přispění na tento laser. Tímto příspěvkem můžete i Vy zachránit lidské životy. Díky videospotům na podporu očkovaní jste si mohli všimnout, že spojení zdravotnictví a kultury velmi dobře funguje a proto věříme, že tímto koncertem zlepšíme náladu vám všem v těchto nelehkých dobách. Koncert uvidíte 9.5. 2021 od 17:00 na regionalnitelevize.cz a zároveň YouTube kanále a Facebooku Nemocnice Slaný.

Připojte se k boji pro Tomáška

KDY: Kdykoliv

KDE: Kdekoliv

ZA KOLIK: Výše finančního příspěvku záleží jen na vás



Tomášek Fiala má jeden rok a trápí ho nemoc zvaná SMA (spinální muskulární atrofie). Na jeho nemoc existuje léčba, která by mu velice pomohla, je ale hodně nákladná. A právě vy můžete svými dary přispět na pomoc malému bojovníkovi. Veškeré vaše dary budou využity na rehabilitační svičení v cetru Arkáda a nákup kompenzačních pomůcek. Celý příběh Tomáška můžete sledovat na facebook.com/Bojujeme pro Tomáška.

Souostroví Tonga přiblíží cestovatel Aleš Tvrdý

KDY: 7. května od 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Kde je souostroví Tonga? Nevíte? Nevadí. Tento stát ležící v Oceánii totiž bude tématem další z cestovatelských přednášek z cyklu Kolem světa online. V pátek 7. května bude od 20 hodin o svém dobrodružství vyprávět cestovatel Aleš Tvrdý. „Jak se dá ztratit v Oceánii? Snadno. Myslím, že jsem s tím neměl problém. Ten přišel až poté, co jsem zjistil, že jsem na ostrově, jehož populace je 260 lidí, není tam žádný hostel, bankomat, cesty, elektřina a někteří z obyvatel nikdy před tím neviděli živého bělocha,“ nastínil Tvrdý svůj příběh. Lístky na přednášku o souostroví, kde ještě nedávno fungoval kanibalismus, lze zakoupit za 99 korun na www.smsticket.cz.

Přidejte se k běžeckým oslavám osvobození

KDY: Do 9. května

KDE: Kdekoliv

ZA KOLIK: Startovné je 100 Kč

Přenesme se do Československa roku 1945 a vzdejme hold zásluhám osvoboditelům. Dali jsme si za cíl zdolat symbolických 127 876 km, ty se rovnají tehdejší rozloze území, které osvobodili naši vlastenci spolu se spojenci. Kolika kilometry dokážeš Ty přispět během 5 dnů? Zdolej třeba s přáteli symbolickou cestu z Normandie do Plzně. Svým pohybem navíc pomáháš lidem, kteří zasvětili život službě vlasti a společnosti Více informací a registrace ZDE.

Skupina Ochranná známka zahraje české hity

KDY: 8. května od 19:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 50-1000 Kč



Coverová hudební skupina Ochranná známka z Hlinecka si pro fanoušky známých hitů připravila online koncert. Ten se uskuteční v sobotu 8. května od 19 hodin. „A tentokrát se dostane i na Kabáty, Arakain, Harlej,“ slibuje kapela. Odkaz na YouTube a na facebookovou událost bude zveřejněn na portálu www.smsticket.cz třicet minut před začátkem koncertu. Vstupné je dobrovolné, veřejnost si však může zakoupit vstupenku, a tak podpořit hudebníky z Ochranné známky.

Nedělní pohádka bude O kůzlátkách

KDY: 9. května od 18:00

KDE: Facebook

ZA KOLIK: Zdarma



Pusťte dětem pohádku o nezbedných kůzlátkách, starostlivé mamince a hloupém vlkovi, který se pro svoji " večeři" stane strýčkem, pirátem a nakonec uklízečkou, ale i tentokrát jej kůzlátka prokouknou a všechno dobře dopadne.

Díky projekci se sledující podívají do Země medu

KDY: 9. května od 20:30

KDE: MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Virtuální kino s názvem Moje kino Live promítne v neděli makedonský dokumentární snímek Země medu. Ten líčí příběh ženy, která uprostřed horské oblasti takřka odříznutá od světa chová divoké včely. Život se jí však otočí o tři sta šedesát stupňů, když se do lokality, kde po malých dávkách med sbírá, přijede potulná rodina se řvoucími stroji, sedmi bujarými dětmi a stádem dobytka. V co napětí mezi přírodou a člověkem, harmonií a nesouladem, zneužíváním a udržitelností vyvrcholí? Vstupenky lze zakoupit za 100 korun na www.mojekinolive.cz.

Živě z divadla loutek Pan Panpán

KDY: 9. května od 17:00

KDE: Živě na Facebooku

ZA KOLIK: 100 Kč



Pan Panpán je docela obyčejný pán. Ve svém bytě žije sám a žije docela obyčejný život. Ráno vstane, pustí si televizní rozcvičku, obleče se podle předpovědi počasí, vypije si kávu a jde do práce. Přijde z práce, nákup dá do ledničky, převleče se, umyje se a jde spát. A tak pořád dokola. Až jednoho rána vstane, pustí si televizi… a místo slečny od předpovědi počasí nějaký Hlavoun oznamuje, že nikdo nesmí vycházet ven! Pan Panpán zůstane doma. Zůstane sám. Sám se svými sny, které se nikdy neodvážil naplnit. Nastává zvláštní a výjimečný čas. Každodenní předměty ožívají, šedivý svět se stává barevným a fantazie prolamuje stěny uzavřeného bytu… Pan Panpán se vydává na cestu, na jejímž konci na něho čeká… princezna.

Skupina Nežfaleš pokřtí album Šminky padlejch královen

KDY: 9. května od 19:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 180 Kč



Česká punk'n'rollová skupina Nežfaleš zve nejen všechny fanoušky na online křest nového alba s názvem Šminky padlejch královen. Akce se uskuteční 9. května ve strahovském klubu 007, přičemž lidé ji budou moci sledovat prostřednictvím živého streamu. „Během online křtu zazní celé album živě, společně s průřezem staršího repertoáru,“ slibuje pražská kapela v čele s frontmanem, textařem a zakládajícím členem Radkem Šedivým. Vstupenky je možné zakoupit za 180 korun na www.goout.net.