Máte rádi únikové hry? A Sherlocka Holmese? Do konce víkendu máte možnost se zapojit do"únikovky" ZŠ Unhošť, která je právě s tímto slavným detektivem spojená. To a mnoho dalšího, jako přednášky, promítání filmů nebo koncerty, vám přinášíme v našich víkendových tipech.

Vydejte se o víkendu po stopách Sherlocka Holmese! | Foto: Ilustrační foto/Unsplash

Poznávejte a soutěžte s Čabárnou – přírodní i historické zajímavosti Kladna

KDY: Do 30. května

KDE: Kladno

ZA KOLIK: Zdarma

Víte, kde je Beraník, přírodní divadlo na Barré, jezírko v Rozdělově nebo třeba kde na Kladně naleznete Žraločí zuby? Na právě taková místa vás zavede stezka s úkoly, kterou si můžete do konce května projít. A to buď celou najednou nebo jednotlivá místa samostatně. A samozřejmě nechybí ani soutěž o drobné ceny. Na každém z devíti stanovišť naleznete zajímavé informace k danému místu se soutěžní otázkou vždy pro děti mladší 10 let a pro děti straší 10 let. Bližší informace, hrací karty i mapy stanovišť naleznete na webu střediska www.nsev-kladno.cz. Správné odpovědi budou slosovány. Můžete je odevzdávat buď do poštovní schránky budovy ekocentra na Čabárně nebo oskenované poslat na email: info@nsev-kladno.cz. Odpovědi je nutné odeslat nejpozději do 5. června.