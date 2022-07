BENEŠOVSKO

Máte rádi šipky? V Mezihoří se koná turnaj

Kdy: 25. června, 9:00

Kde: Klubovna DC Mezihoří

Za kolik: Jednotlivci 100 korun, páry 120 korun, soutěž pro veřejnost 20 korun

Pro příznivce šipek připravil klub DC Mezihoří turnaj ve steelových šipkách. Jednotlivci budou hrát od 9 hodin, pak následují páry. Bude se konat i soutěž v nejvyšším skóre.

Poslechněte si na Revival festu hity světových kapel

Kdy: 24. června, 19:00

Kde: Fotbalové hřiště Zaječice, Pyšely

Za kolik: 450 korun



Letos v Zaječicích vystoupí Špejbl's Helprs AC/DC a Iron Maiden Revival. Čtyři hodiny muziky, kterou máte rádi!

Těší se na vás Fidlík a Violenka

Kdy: 25. června, 14:30

Kde: Městské divadlo Na Poště, Benešov

Za kolik: 250 korun, děti do 2 let zdarma

Populární písničky z televizní série TV Pro Děti. Fidlík s Violenkou utíkají z bájné krajiny Tóniny, před zlým Tritonem. A kdo jim pomůže? No přeci Teta Květa, která je tak trochu popleta. V kouzelném domečku Muzíčku si společně s našimi hrdiny zazpíváte originální hity jako Bědovala Žába, Mlsný Méďa, Hurá je tu Mikuláš a spousty dalších. Kouzelný svět Fidlíka a Violenky čeká jen na vás.

Projevte svůj talent ve workshopu Očima abstrakce

Kdy: 26. června, 10:00

Kde: Muzeum umění a designu Benešov

Za kolik: 250 korun (v ceně materiál, pomůcky a oběd)



"V třetí abstraktní tvůrčí dílně se budeme nadále věnovat práci s fotografií a koláží. Ukážeme si možnosti vyprávění příběhů abstraktní formou a vyzkoušíme krátká fotografická cvičení. Prosíme, aby si děti na tento workshop vzaly digitální foťák nebo telefon s foťákem, pokud jím disponují," zve edukátorka Nicole Langrová děti ve věku od 8 do 15 let.

BEROUNSKO

Hvězdárna oslaví 68. výročí speciálním programem

Kdy: 24. června, 18:00

Kde: Hvězdárna, Žebrák

Za kolik: Zdarma

Hvězdárna Žebrák si na pátek 24. června pro své návštěvníky připravila speciální program. Stalo se tak, protože slaví osmašedesát let od jejího otevření. „Pokřtíme novou knihu Jany Žďárské, mrkneme na Slunce a v kopuli bude nová výstava prestižních obrázků ESO, Evropské jižní observatoře. A chystáme toho víc,“ uvedla hvězdárna.

Turisté se podívají do Brd

Kdy: 25. června, 9:20

Kde: Kostel, Lochovice



Pěší komentovanou procházku do Brd si budou moci užít všichni ti, co dorazí v sobotu 25. června v 9.20 hodin ke kostelu v Lochovicích. „Naše kroky povedou přes krásné údolí do okolních lesů a seznámíme se s historií těchto míst,“ vysvětlili organizátoři s tím, že délka vycházky je asi 12 kilometrů, její náročnost je středně těžká, je tedy vhodná i pro děti starší deseti let.

Na festivalu zazpívá i Václav Neckář

Kdy: 25. června, 18:00

Kde: Zámek, Králův Dvůr

Za kolik: 100/150 korun

V rámci Králodvorského kulturního léta 2022 si budou moci lidé v sobotu 25. června užít Zámecký minifestival. Na místním zámku zahrají Forbes nebo Radek Tomášek. Zlatým hřebem této akce pak bude vystoupení legendárního Václava Neckáře spolu s kapelou Bacily.

BOLESLAVSKO

Přinesou atmosféru Karlštejna na zámek Mnichovo Hradiště

Kdy: 25. června, 20:30

Kde: Zámek Mnichovo Hradiště

Za kolik: 690 až 990 korun

Jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších českých muzikálů Noc na Karlštejně zavítá na mnichovohradišťský zámek. V populárním příběhu o lásce a pravidlech účinkují herci a zpěváci známí z muzikálů, seriálů a filmů. V roli Karla IV. se mohou diváci těšit na Daniela Bambase, jeho manželku Elišku ztvárňuje Hana Holišová nebo Marie Křížová, Alenu, která se vsadila, že stráví noc na Karlštejně, hraje Ivana Korolová nebo Sabina Rojková. Role krále cyperského se zhostil Pavel Vítek a vévodu bavorského ztvární Jan Kříž nebo Roman Tomeš. Představení je hráno v historickém prostředí, které není běžným divadelním prostorem, děj se odehrává po celém nádvoří, z oken zámku, na hradbách i mezi diváky.

Kavárnou budou znít Písně z krajin duše Heleny Kalambové

Kdy: 25. června, 19:00

Kde: Café Ořech, Mnichovo Hradiště

Za kolik: 200 korun



Café Ořech navštíví Helena Kalambová se svou kapelou. Zpěvačka, sopranistka a skladatelka se představí s autorským projektem „Písně z krajin duše“. Jako host vystoupí zpěvák Honza Tříška. Kapacita míst je omezena, lístky lze zakoupit v předprodeji v kavárně.

Milovníci dobrého jídla a pití, zbystřete! Food Festival je tu

Kdy: 25. června, 10:00

Kde: Městský stadion, Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma

Boleslavský Food Festival se vrací na městský stadion s vybranými specialitami světové kuchyně. Návštěvníci se mohou těšit na stylové food trucky, skvělá jídla domácí i mezinárodní kuchyně, lokální pokrmy a mnoho dalšího. K ochutnání budou připraveny alkoholické i nealkoholické drinky, sladkosti, mexické speciality, arménská jídla, rolovaná zmrzlina, indonéské dobroty, sushi, žebírka nebo slané pochoutky z hmyzu.

Koupací biotop se otevře veřejnosti na Den města

Kdy: 25. června, 14:00

Kde: Volnočasový areál Park Obora



Sobotní program v Kosmonosích nabídne Den města Kosmonosy a Slavnostní otevření koupacího biotopu. Ve volnočasovém areálu Park Obora se s návštěvníci mohou těšit na hudební vystoupení, zábavu pro děti, občerstvení a další příjemné kratochvíle.

Utkají se o pohár starosty

Kdy: 24. a 25. června

Kde: Fotbalový stadion, Benátky nad Jizerou

Za kolik: 80/100 korun

Již podeváté fotbalisté vzpomenou na bývalého starostu Benátek turnajem O pohár starosty města Memoriál Jaroslava Krále. V pátek se na fotbalovém stadionu se o postup do finále utkají FK Mladá Boleslav a FC Slovan Liberec, v sobotu si to rozdají FC Hradec Králové a 1. FK Příbram. Odpoledne se pak postupně ve dvou zápasech rozhodne o konečném pořadí. O třetí místo se týmy utkají od 14:30, o titul pak zabojují od 16:30. Malí fanoušci se mohou těšit také na doprovodný program na dětském hřišti. V pátek je vstupné na zápas 80 korun, v sobotu 100, při koupi vstupenky na oba dva dny dohromady fanoušci zaplatí také 100 korun.

KLADENSKO

Veterány opět pojedou do vrchu. Je tu jízda Knovíz – Olšany!

Kdy: 25. června, 8:00

Kde: Kladensko



Již dvaatřicátý ročník historických vozidel do vrchu Knovíz – Olšany se uskuteční v sobotu 25. června. Od 8 hodin je na programu přejímka vozů v Knovízi. Na stejném místě si veterány bude moci v době od 10 do 12 hodin prohlédnout veřejnost. Samotná jízda do vrchu proběhne v době od 13 do 17 hodin. Následně budou před OÚ Knovíz předány ceny vítězům.

Zábavu na Kladenském zámku obstará Zdeněk Izer a kapela So Fine

Kdy: 26. června, 19:00

Kde: Zámek, Kladno

Za kolik: 150 korun



Statutární město Kladno si nejen pro své obyvatele připravilo na závěr června zábavný večer. Ten se uskuteční v zahradě Kladenského zámku v neděli 26. června. A na co se mohou příchozí těšit? První polovinu zábavy obstará jeden z nejslavnějších českých bavičů. Od 19 hodin pobaví veřejnost komik Zdeněk Izer. Od 21 hodin nabídne svou hudbu skupina So Fine, rock & popová kapela v čele s britským zpěvákem Gedem Maloney. Vstupné je 150 korun, přičemž vstupenky lze zakoupit na stránkách vstupenky.mestokladno.cz či v městském infocentru.

Kačický festival ChobotFest bude spojen s „triatlonkem“

Kdy: 25. června, 14:00

Kde: Fotbalové hřiště, Kačice

Za kolik: 50 korun

Takzvaný ChobotFest zajistí v sobotu 25. června zábavu pro obyvatele obce Kačice a další příchozí. Akce, která je spojena s malým triatlonem, se odehraje na kačickém fotbalovém hřišti, přičemž zahájení je naplánováno na úder 14. hodiny. V 16 hodin začíná bublinová show a workshop. Od 17 hodin bude hrát skupina Láďa a L.U.H., kterou na pódiu později vystřídá Václav Mildorf Drums a v 19 hodin také kapela KIKS. Co se týče samotného triatlonu, v 15.30 hodin odstartují elévové, o hodinu později pak šampioni. Vyhlášení výsledků je naplánováno na 17.50 hodin. Startovné je 50 korun.

KUTNOHORSKO

Sportovní den s koňmi přinese westernové závody i jízdy pro děti

Kdy: 25. června, 10:00

Kde: Ranč Dalu, Kozohlody

Ranč Dalu Kozohlody pořádá ve spolupráci s NBHA Czech Republic již 18. Sportovní den s koňmi. Návštěvníci se mohou těšit na jezdecké závody ve westernových rychlostních disciplínách, nebude chybět ani doprovodný program. K vidění budou jak hobby jezdci, tak profesionálové z celé republiky. Pro nejmenší návštěvníky budou připraveny skákací atrakce a mohou se svézt na koni. Během akce bude otevřena restaurace a zajištěno další občerstvení.

Projděte si tvrz s průvodcem

Kdy: 24. června, 15:00

Kde: Tvrz, Malešov

Za kolik: 120 korun



Milovníci historie si mohou užít komentovanou prohlídku tvrze Malešov. Tvrz Malešov prochází od roku 2002 rekonstrukcí, která se ji snaží do přiblížit vzhledu na konci 15. století. Kdy byla prolomena nová větší okna a celá věž získala novou renesanční fasádu. Během historie byla tvrz několikrát obležena, poprvé husity v roce 1421 a podruhé roku 1472 vojsky krále Jiřího z Poděbrad. A až do 17. století často střídala majitele. Kapacita návštěvníků je limitovaná, proto je potřeba místo rezervovat prostřednictvím facebookových stránek Tvrz Malešov.

Seznamte se s Prezidentkou

Kdy: 24. června, 19:00

Kde: Kino Modrý kříž, Kutná Hora

Za kolik: 140 korun

Kino Modrý kříž zve na českou romantickou komedii Prezidentka s Aňou Geislerovou v titulní roli. Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací a občas by si chtěla v klidu odpočinout bez pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku a v dokonalém převleku se v noci potají vytratí z hradu. Na toulky se nakonec kvůli sochaři Petrovi, který netuší, kdo žena doopravdy je, vydává každou noc. Problém na sebe však nenechá dlouho čekat a její noční výlet se provalí.

Už potřetí budou v Malešově slavit se zlatavým mokem

Kdy: 25. června, 11:00

Kde: Tvrz Malešov

Za kolik: 150 korun



Třetí ročník Pivovarských slavností se odehraje v malebném prostředí pod středověkou tvrzí. Malešovské pivo, pět spřátelených pivovarů, speciály od domovarníků a bohatý doprovodný program. To vše na čeká návštěvníky v sobotu. Vstupné na festival je 150 Kč. Děti mají vstup zdarma. Cena vstupenky zahrnuje brandovaný půllitr a lístek do hry o ceny.

KOLÍNSKO

Užijte si Svatojánskou noc v Muzeu lidových staveb

Kdy: 24. června, 19:00

Kde: Muzeum lidových staveb Kouřim

Za kolik: Od 80 korun

V kouřimském skanzenu se můžete těšit na vyprávění o tradicích svatojánské noci - postýlka svatého Jana, vití svatojánských věnců, besedu o bylinách z našich luk a zahrad či na prohlídku expozice lidového nábytku.

Dům U Jana Kouly nabízí nové služby

Kdy: 24. června, 13:00

Kde: Dům u Jana Kouly, Český Brod

Za kolik: Zdarma



Prostory v domě U Jana Kouly s číslem popisným 74 možná někteří z vás doposud nenavštívili. Jaké služby vlastně dům nabízí? Zastavte se na sklenu prosecca a seznamte se s děním v tomto domě na náměstí.

Naučte se základy první pomoci

Kdy: 24. června, 15:00

Kde: NZDM Klub Zvonice, Český Brod

Za kolik: Zdarma

První pomoc může leckdy i zachránit život. Ale jak na ni? S tím vám poradí zdravotnice z Červeného kříže. Na tomto setkání se budete moci naučit nejen správnou masáž srdce…

XXVII. Otevřeno: Mistr masek Boris Bronski

Kdy: 25. června, 19:00

Kde: Divadlo Kolín

Za kolik: 70 korun



Fascinující hra masek, obdařených životem díky brilantní hře mima Borise Bronského, bystrého pobaveného pozorovatele našeho každodenního chování a neodolatelného svým způsobem nošení lupy nad burleskou života. Boris Bronski interpretuje v každodenních situacích řadu naivních postav, které se potýkají s malichernými a nečekanými vrtochy života. Jeho všestranná silueta je zahalena do masky, která, přestože je zmrzlá, prochází celou škálou projevů (údiv, strach, hněv, radost, něha atd.) výhradně prostřednictvím vědy o pohybu těla a gestech. Že hlavní hrdina vypadá směšně legračně, si diváci rychle všimnou a budou plakat smíchy.

Těší se na vás Černokostelecký blešák

Kdy: 25. června, 9:00

Kde: Náměstí Smiřických, Kostelec nad Černými lesy

Hledáte něco, čeho by se někdo naopak chtěl zbavit? Vydejte se na blešák! Najdete tam věci do domácnosti, oblečení, sportovní potřeby, autodíly a spoustu dalšího…

XVII. Otevřeno: Ferda Mravenec

Kdy: 26. června od 10:00

Kde: Divadlo Kolín

Za kolik: 60 korun



Veselá pohádka plná dobrodružství slavného malého hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přátel z knížek Ondřeje Sekory. Kamarádství s Cvrčkem, Plošticí Ruměnicí a Broukem Pytlíkem, spory s panem Hlemýžděm a Škvory policajty, stavba vozíku a hon na Koníka, tanec s Housenkou a boj s Mravkolvem a jeho synem Ťutínkem nenechá klidným žádného z malých ani velkých diváků. A některé písničky si zpívají děti už při odchodu z divadla.

MĚLNICKO

Sport, koupání a hudba. Beach Park Mlékojedy nabízí vše

Kdy: 24. a 25. června

Kde: Beach park Mlékojedy, Neratovice



Víkendový program Beach Parku Mlékojedy bude věnován taneční hudbě. V pátek pódium ovládne třetí ročník oblíbeného techno eventu Rave on the Beach. Úplně poprvé společně vystoupí duo Orbith a Killer, kteří zahrají unikátní set ve stylu early rave. Dále vystoupí další ikona techno scény Chris Sadler a i on přinese unikátní vystoupení - zahrajetechno set z vinylů! Akci doplní rezidenti Rave Nation, DJs Lucas s classic trance setem a Shiva, která akci opět zakončí s psytrance. Sobotní odpoledne a večer bude patřit BassElementz crew, která potěší každého milovníka dnb. Program začne zlehka od jemných tónů, pokračivat bude přes hluboké basy a skončí tvrdým neurofunkem.

Mělnický výběr představí kapely z Mělnicka i okolí

Kdy: 25. června, 12:00

Kde: Koupaliště, Mělník



Koupaliště se stane dějištěm prvního ročníku open air festivalu Mělnický výběr. Během odpoledne vystoupí rockové a metalové kapely z Mělnicka a navečer pak několik zajímavých hostů. Z místních kapel se představí Mankýz Man, Hippie Chippies, Piava nebo Pátá Dimenze. Ze vzdálenějších koutů republiky pak do Mělníka zavítají například Hypnos nebo Exorcizphobia.

Aleš Háma přijede vyhrát válku

Kdy: 24. června, 20:00

Kde: Letní kino, Neratovice

Za kolik: 370 korun

Letní kino v Neratovicích navštíví Aleš Háma, který se převtělí do role Ernesta Goodbodyho, hlavní postavy divadelní hry Jak jsem vyhrál válku. Tento voják se potýká s mašinérií armády svým naivním a důkladně poctivým přístupem, kterým přivádí k šílenství ty, kteří v rozkazech a drilu nalezli smysl svého života. Goodbody „nevinně“ rozpoutává situace, které jsou přes krutou podstatu války nesmírně komické a směšné.

NYMBURSKO

Poznávejte poděbradskou historii na vycházkách s Bílou paní

Kdy: 24. června, 21:00

Kde: Kolonáda u květinových hodin, Poděbrady



Divadelní spolek Jiří Poděbrady zve přátele dobré zábavy na tradiční Letní historické vycházky s Bílou paní. Letošní premiéra se uskuteční již tento pátek. Sraz zájemců je opět na Kolonádě u květinových hodin. „Bílá paní účastníky vycházky postupně seznámí se svými neživými přáteli, dobrými duchy několika domů, jejichž prostřednictvím se všichni dozví další zajímavosti z historie Poděbrad,“ vysvětlil za organizátory Ladislav Langr. Vycházky se budou konat po celé léto až do 2. září s výjimkou festivalů Poděbradské swingování a Soundtrack.

Múzy provedou tržištěm umění

Kdy: 25. června, 13:00

Kde: Park pod Vodárenskou věží, Nymburk

Za kolik: Dobrovolné vstupné



Múzy na Valech aneb Tržiště umění je multižánrový festival, který pozve milovníky umění do Parku pod Vodárenskou věží. Návštěvníci se mohou těšit na krátké výstupy na 7 pódiích, beatbox, divadlo pouliční i loutkové, pantomimu, tanec, step, zpěv, písničky, blues i rock, nový cirkus ve výškách, pantomimu, slam poetry, poezii, special Light show a spousty další zábavy pro děti i dospělé.

Dobšická pouť nabídne bohatý program s keltským tématem

Kdy: 24. a 25. června

Kde: Dobšice

V rámci tradiční Dobšické pouti se nejprve uskuteční v pátek od 18 hodin Keltský pouťový večer. Spolek Dobšané z Dobšic připravil slavnostní odhalení nového Keltského rozcestníku na místním turistickém odpočívadle. Pouťový večer bude pokračovat v prostoru Dobšického šenku a vyvrcholí taneční zábavou. V sobotu od 13.30 se na místním hřišti uskuteční odpolední program s dětskou show Patrika Jandejska, Polabskou Blaťankou, vystoupením Kamila Emanuela Gotta a na závěr Benyho Rocka a skupiny Alibi.

V Senicích připomenou operační výsadkovou skupinu Silver A

Kdy: 25. června, 12:30

Kde: Senice



Obec Senice zve na vzpomínkovou akci Pocta statečným, která připomene 80. výročí působení výsadkové skupiny Silver A v okupované vlasti. Vše začne pietním aktem před budovou místního obecního úřadu. Čestnou stráž u památníku skupiny budou držet zástupci armády ČR, Roty Nazdar a Sokola. V prostoru za úřadem bude odpoledne koncertovat skupina Taxmeni, Waldovy Matušky a skotští dudáci The Rebel Pipers. Další program nabídne ukázky seskoku výsadkářů. zájemci si mohou prohlédnout současnou a historickou vojenskou techniku.

PŘÍBRAMSKO

Lidé ochutnají dobrý rum a zhlédnou Piráty z Karibiku

Kdy: 24. června, 19:00

Kde: Junior klub Příbram

Za kolik: 499 korun

Máte rádi rum? Tak to je pro vás jako dělaná akce, která se uskuteční v Junior klubu Příbram. Jednat se bude o unikátní řízenou degustaci vybraných rumů s večerním promítáním filmu Piráti z Karibiku. Zúčastnění se mohou těšit třeba na rumy Zacapa 23 Centenario, Abuelo 12YO, Legendario Elixir, Pampero Anniversario, Appleton 12YO, Trois Rivieres Cuvee L´Ocean nebo Brugal 1888. Vstup je možný pouze od 18 let. Na akci je nutné se zarezervovat, a to na mailu j.kozohorska-rampova@pb.cz.

Hudební akce v Mníšku podpoří Aničku Hlavicovou

Kdy: 25. června, 13:00

Kde: Zámek, Mníšek pod Brdy

Za kolik: 300 korun



V Předzámčí v Mníšku pod Brdy se v sobotu 25. června koná IV. Benefiční koncert pro Aničku. Jedná se o hudební akci na podporu Aničky Hlavicové. První tóny by měly zaznít ve 13 hodin, kdy vystoupí Blaženka. Následovat budou ještě koncerty interpretů Raďouch DC, Pure Olcoholic Punk, Amberlane, 008, Dead Daniels, AEROSMITH Tribute (Eros Myth EU). Vstupné je 300 korun, děti do 15 let a ZTP mají vstup zdarma.

Březnické publikum si poslechne české a italské skladby

Kdy: 25. června, 18:00

Kde: VOŠ a SOŠ Březnice

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Ve společenském sálu VOŠ a SOŠ Březnice budou moci lidé v sobotu 25. června vyslechnout koncert vážné hudby. Koncert si pro své publikum připravil sbor Voci Bianche, přičemž ho nazval Itálie v Březnici. Jak už toto pojmenování napovídá, na programu bude česko-italský repertoár, a to například skladby J. Ježka, G. Marziho, A. Dvořáka, R. Ortolaniho nebo také B. Smetany.

RAKOVNICKO

Děti si v Novém Strašecí užijí pohádku nebo diskotéku s myšákem Edou

Kdy: 24. června, 16:30

Kde: Hala Bios, Nové Strašecí



Hurá na prázdniny. Tak se jmenuje akce, kterou si budou moci v pátek 24. června užít především děti z Nového Strašecí a okolí. Před halou Bios je bude od 16.30 hodin bavit Divadlo KK, které nabídne známou pohádku O pejskovi a kočičce. V 17.30 hodin bude následovat program Bobík a jeho kamarádi na výletě, v 18.30 hodin pak začíná diskotéka s oblíbeným myšákem Edou. Celou akci moderuje Honza Ladra.

Sokolové představí veřejnosti svou činnost a také sokolovnu

Kdy: 24. června, 15:00

Kde: Sokolovna, Rakovník



TJ Sokol Rakovník zve veřejnost na Noc sokoloven. V pátek 24. června si díky této akci bude moci veřejnost vychutnat různé soutěže a hry pro děti i dospělé. Na programu budou také prohlídky rakovnické sokolovny spojené s procházkou k Tyršovu koupališti. Na závěr akce si všichni zúčastnění budou moci společně opéci špekáčky, zájemci pak mohou v rakovnické sokolovně dokonce přespat.

Slabce ožijí dětským dnem

Kdy: 25. června, 13:00

Kde: Hřiště, Slabce

Český svaz žen Slabce a TJ Slabce pořádají ve své obci dětský den. Ten se koná v sobotu 25. června od 13 hodin na místním hřišti. Zde budou pro příchozí děti připraveny různé soutěže. K vidění bude také ukázka činnosti záchranných složek. Představí se místní dobrovolní hasiči nebo zástupci policie a záchranné služby. Své vystoupení orientálního tance předvede Sharie Bellydance. Chybět nebude ani historický šerm v podání skupiny Dies Mortis. Akcí bude provázet DJ Lukáš.