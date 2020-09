Od 15.15 hodin si lidé užijí vystoupení Country Ladies a od 16.45 hodin koncert All Right Bandu. Kromě toho bude pro veřejnost připravena další zábava v podobě prohlídek skanzenu, skákacího hradu, slaňování s báňskými záchranáři, jízd koňským potahem nebo výtvarné dílny. Základní vstupné je 50 korun, děti, studenti a senioři pak zaplatí 20 korun.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Rožnění býka a bouldering ve Slaném

KDY: 18. až 20 září

KDE: Masarykovo náměstí, Slaný

ZA KOLIK: volně přístupné



Víkend od 18. do 20. září bude na slánském Masarykově náměstí patřit festivalu pro celou rodinu s názvem Rožnění uherského býka. Kromě zachování letité tradice rožnění lahodného hovězího masa je na programu také mistrovství republiky v boulderingu, tedy druhu lezení, a to bez lana na malých skalních blocích nebo nízkých skalách několik metrů nad zemí. Páteční program začíná ve 13 hodin kvalifikací, od 20 hodin příchozím zahraje skupina Papajoe. V sobotu se lezci vydají na stěny v 8 hodin. Kromě toho čeká na veřejnost třeba ptačí pohádka (14:30), přednáška Adama Ondry (15:45) nebo koncert skupiny Buty (19:30). Finále boulderingu začíná ve 20.45 hodin. V neděli od 10 hodin pak bude ve stejném sportu soutěžit kategorie U14.

Turisté v sobotu absolvují další ročník pochodu Do Žiliny bez pasu

KDY: 19. září, 9:00 až 10:30

KDE: Penzion Žilina

ZA KOLIK: dobrovolné startovné

Tělovýchovná jednota Sokol Žilina pořádá v sobotu 19. září tradiční turistický pochod s názvem Do Žiliny bez pasu. V rámci něj budou moci od místní sokolovny, tedy Penzionu Žilina, v době od 9 do 10.30 hodin turisté vyrazit do okolí. Připraveny pro ně budou celkem dvě trasy. Ta první, základní, bude dlouhá třináct kilometrů. K absolvování zkrácené cesty pak lidé budou muset urazit osm kilometrů. Startovné je dobrovolné, přičemž turisté na startu při registraci obdrží mapku. V cíli poté na všechny úspěšné absolventy pochodu bude čekat drobné občerstvení, připraven bude také cílový bonus pro děti. Pochod se jde za každého počasí, a to na vlastní nebezpečí.

Divadlo Lampion poprvé uvede představení Není svět jenom z vět

KDY: 19. září, 15:00

KDE: Divadlo Lampion, Kladno

ZA KOLIK: 80 Kč



Kladenské Divadlo Lampion si pro své malé i velké diváky na sobotu připravilo první premiéru sezóny 2020/21. Od 15 hodin uvidí obecenstvo v jeho ateliéru poprvé představení s názvem Není svět jenom z vět. „Objevitelská výprava po stezce mezilidského, mezizvířecího i meziplanetárního porozumění a dorozumívání se. Pestrá trasa směr BABYlon. Zkuste si s námi chvíli jednoduše rozumět jen tak, beze slov. Pochopení spojuje, souhra těší, domluva hřeje. Malá, ale výpravná inscenace pro nejmenší a jejich jakkoliv starší doprovod o možnostech vzájemného dialogu,“ popisuje Divadlo Lampion s tím, že inscenace je určena dětem od 0 let.

Legionářský vlak je k vidění ve Slaném

KDY: 15. až 20. září

KDE: Železniční stanice Slaný

ZA KOLIK: volně přístupné

V pořadí již šestnáctou zastávkou bude město Slaný pro legionářský vlak při jeho putování po České republice. Veřejnost tak bude moci nahlédnout do celkem čtrnácti zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon (vojenský vlak). „Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií,“ uvedli organizátoři. Legiovlak je veřejnosti přístupný zdarma, a to od 15. do 20. září. Ve všední dny bude otevřen od 8 do 18 hodin a o víkendu pak od 9 do 19 hodin.

V Podprůhonu opět pořádají oblíbený Běh do schodů

KDY: 18. září, 16:00

KDE: ulice Rud. Knotka, Kladno

ZA KOLIK: volně přístupné



Spolek Podprůhon pořádá tradiční a oblíbený Běh do schodů. Akce začíná v ulici Rud. Knotka pod schody. Start závodu je určený jinak pro děti a v jiný čas pro dospělé závodníky. Děti mezi sebou změří své sily od 16 hodin. O hodinu později, čili od 17. hodiny nastane čas pro dospělé účastníky. Pro nejlepší běžce obou kategorií jsou připraveny věcné ceny. Pořadatelé mysleli také na doprovodný program. Ten začíná od 16 hodin a návštěvníci se mohou těšit na Tvrz Libušín a Děti na startu. Od 19. hodiny se uskuteční koncert Světy. Chybět nebude ani občerstvení a tradiční opékání špekáčků na dětském hřišti Bukovka.