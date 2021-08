Kladenský deník přínáší přehled nejzajímavějších událostí, které se uskuteční o následujícím víkendu. Patří mezi ně fotbalový Memoriál Vládi Oliče, pcherská pouť, koncert Tata Bojs nebo vystoupení Marka Ztraceného.

Tour de léto 2021 a Marek Ztracený v litvínovském amfiteátru | Foto: Dominik Síbr

Marek Ztracený přiveze své hity do Slaného

6. srpna | 16:00

Slaný – V rámci své koncertní šňůry s názvem Tour de léto přijede do Slaného jedno z momentálně nejskloňovanějších jmen české hudební scény – Marek Ztracený. „Nejedná se jen o obyčejný koncert. Jde o zábavné setkání pro celou rodinu zakončené koncertem. Můžete se těšit na "ztracenou" vesničku, navštívit "ztracené" bary, kavárny. Najdete zde chill zóny, hry, závody, skákací hrady a bude i autogramiáda,“ vysvětlili organizátoři. Vstupenky do slánského letního kina, kde se akce koná, lze zakoupit na webu vstupenky.marekztraceny.cz. Zájemci za ně dají 690 korun. Areál bude otevřen v 16 hodin, hlavní koncert začíná úderem 20. hodiny.