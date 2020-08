„Je známý především z působení ve skupinách Majerovy brzdové tabulky a Čp.8. Jeho tvorba, nazývaná „landscape folk“, obsahuje též náměty ze společné česko-německé historie a legend z česko-německého pomezí,“ uvádí spolek Wotrubia. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Tuchlovické letní kino promítne v pátek českou komedii 3Bobule

KDY: 7. srpna, 21:00

KDE: Letní kino, Tuchlovice

ZA KOLIK: 100 Kč





Tuchlovické letní kino si pro své fanoušky připravilo další promítání. V pátek 7. srpna si příchozí budou moci užít českou komedii 3Bobule. Jedná se o pokračování oblíbeného příběhu z moravských vinic, ve kterém se divákům opět představí Tereza Ramba (dříve Voříšková), Kdyštof Hádek a Lukáš Langmajer. „Ochuzeni nezůstanete ani o vybrané pivo z pivovarů Zichovec či Máša. V udírně budou připraveny naše vyhlášené klobásy. Budeme se těšit na Vaši návštěvu,“ uvedli organizátoři promítání. Vstupné je 100 korun, areál letního kina bude otevřen od 20 hodin.



Zdroj: Vladimír Havlíček

Koncert židovských dvojhlasů Dany Krausové a Jarky Kopecké

KDY: 9. srpna, 16:00

KDE: Kaple Mistra Jana Husa, Peruc

ZA KOLIK: ---



Kaple Mistra Jana Husa v Peruci bude v neděli 9. srpna dějištěm koncertu židovských dvojhlasů. Publiku se představí dvojice Dana Krausová a Jarka Kopecká, přičemž druhá jmenovaná bude kromě zpěvu ještě doprovázet na harmoniku. V repertoáru této dvojky nalezneme například Ose šalom, Šalom alejchem, Sisu et Jerušalajim, Jerušalajim šel zahav, Elí, Elí, Hava nagila, Hevenu šalom alejchem, Hine matov a další. První tóny zazní v 16 hodin.



Zdroj: DENÍK/Alena Kaňková

Hudbu na slánské náměstí přiveze skupina U-Style

KDY: 8. srpna, 20:00

KDE: Masarykovo náměstí, Slaný

ZA KOLIK: volně přístupné



Devět koncertů je pro letošní léto nachystáno pro návštěvníky pátečních vystoupení Music on the Square na slánském Masarykově náměstí. A další vystoupení z této série si lidé budou moci užít v pátek 7. srpna. To na náměstí příchozím zahraje skupina U-Style. Muzikanti ve složení Stáňa Nebohá (zpěv, akustická kytara, klávesy) Frenk Drahoňovský (zpěv, elektrická kytara, akustická kytara), Petr Bříško (zpěv, klávesy, akustická kytara) a Adéla Vlachová (zpěv, vocal, saxofon) zahrají zúčastněným country a rock.



Zdroj: Jiří Skála

Pod Třešní zahraje kapela OrcheStar

KDY: 9. srpna, 20:00

KDE: Pod Třešní, Kladno

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Kino Sokol Kladno připravilo pro své návštěvníky koncert Pod Třešní. Příchozí se mohou v neděli 9. srpna od 20 hodin těšit na kapelu OrcheStar. Skupina hraje pop a swing, včetně evergreeny 50. až 80. let. Inspirací jim jsou Milan Chladil, Karel Hála, Marta Kubišová, Yvone Přenosilová a další. Program kina bude pokračovat také v úterý 11. srpna od 21 hodin, kdy je v plánu promítání filmu CBGB: Kolébka punku. Kapacita kina je omezena na čtyřicet diváků. Vstup je dobrovolný.



Zdroj: DENÍK/Radek Strnad