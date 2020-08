Akci moderuje Standa Berkovec. Od 14 hodin si příchozí budou moci užít vystoupení country skupiny Kudrnáči. Následovat bude o hodinu později takzvané Diskotančení, zábavný program pro děti. Od 16.30 je na programu koncert skupiny Valrock a od 18 hodin kapely Destilát. Zlatou tečkou festivalu bude vystoupení domácí skupiny Ikaros, to začíná ve 20 hodin. Vstupné je dobrovolné, zájemci budou moci nadační fond podpořit také formou DMS nebo převodem peněz na účet.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Návštěvníci zooparku budou moci vidět práci sokolníka

KDY: 16. srpna, 9:00 až 18:00

KDE: Zoopark Zájezd

ZA KOLIK: 100 (dospělí) a 75 (děti a senioři) Kč

Na neděli 16. srpna si Zoopark Zájezd pro své návštěvníky připravil ozvláštnění běžného programu. Po dlouhé době totiž do zooparku zavítá sokolník Pražák, který veřejnosti převede svou práci s mnoha dravci včetně cvičeného krkavce. „Přijďte si v 15 hodin poslechnout, jak dravci loví a především si třeba i vyzkoušet, jak se takový pták chytá,“ uvádí zoopark. Ten kromě sokolnické ukázky veřejnosti nabídne také klasická komentovaná krmení. V 11 hodin si lidé budou moci užít krmení chameleonů, ve 13 hodin dostanou pozdní oběd lemuři a své žrádlo si vychutnají v 15 hodin také velbloudi. Zoopark má otevřeno denně od 9 do 18 hodin, za vstupné dospělí návštěvníci zaplatí 100 korun, lístky pro děti a seniory pak stojí 75 korun.

Zdroj: DENÍK/Jan Jelínek

Vydají se na noční vycházku Slaným

KDY: 15. srpna, 21:00

KDE: Infocentrum Pod Velvarskou branou, Slaný

ZA KOLIK: 70 Kč



Když noc má nad městem moc. Tak se jmenuje akce, při které se veřejnost bude moci v sobotu 15. srpna vydat s průvodkyní na noční vycházku městem Slaný. „Zaručujeme, že uvidíte město, jak jste ho ještě neviděli a přesvědčíte se, že noc dodá městu neopakovatelně kouzelnou atmosféru,“ uvádí infocentrum. Sraz mají účastníci ve 21 hodin před Infocentrem Pod Velvarskou branou. Poplatek za účast je 70 korun. Vycházka není vhodná pro děti.



Zdroj: Foto: Deník/Kateřina Husárová

Na slánském náměstí v pátek zahraje hned trojice kapel

KDY: 14. srpna, 20:00

KDE: Masarykovo náměstí, Slaný

ZA KOLIK: volně přístupné



Devět koncertů je pro letošní léto nachystáno pro návštěvníky pátečních vystoupení Music on the Square na slánském Masarykově náměstí. A tak také tento týden pobaví živá hudba příchozí. A tak také tento týden pobaví živá hudba příchozí. Fandové hudby se tentokrát mohou těšit hned na tři skupiny. Nejprve se veřejnosti představí skupina Free Candy, která hraje alternative rock. Následovat bude indie rock v podání Holborn Stereo a punk-rock'n'roll od kapely Bikini. První tóny zazní tradičně ve 20 hodin.

Zdroj: Jiří Skála

V Dobešce může veřejnost nahlédnout do historie ČSAD Slaný

KDY: 10. až 18. srpna, 13:00 až 16:30

KDE: Galerie Dobeška, Slaný

ZA KOLIK: volně přístupné



Galerie Dobeška, kterou veřejnost nalezne v přízemí bývalé slánské radnice, hostí od 10. do 18. srpna výstavu Josefa Niče s názvem Historie ČSAD Slaný. „Opět po roce tak můžete zhlédnout historické fotografie tohoto slánského podniku a jejich zaměstnanců. Expozice výstavy je jako každý rok doplněna o nově získané fotografie a vzpomínkové předměty,“ uvádí galerie. Ta je návštěvníkům přístupná denně od 13 do 16.30 hodin.



Zdroj: Hana Tichá