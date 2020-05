Kladenský deník přínáší přehled nejzajímavějších událostí, které se uskuteční o následujícím víkendu. Patří mezi ně například běžecký závod s názvem Kalspotkros. Zároveň mohou výletníci navštívit v lánském muzeu výstavu o Karlu Čapkovi, v kladenském muzeu výstavu Klára a tři ilustrátoři, prohlédnout si plastiky v zahradě Kladenského zámku nebo si užít zábavu v trampolínovém parku. Největším lákadlem pro sportovce bude nejspíš běh Kalspotkros 2020. Ten se uskuteční v sobotu 23. května, přičemž centrem tohoto závodu, jehož trať měří 6,2 kilometru, bude fotbalové hřiště SK Kamenné Žehrovice.

Běhej lesy - ilustrační foto. | Foto: Gabriela Garbová Volná

Přihlášky mohou muži do 39 let a do 49 let podávat v době od 8.30 do 9.45 hodin, přičemž start jejich závodu bude v 10 hodin. Běžci ostatních kategorií se mohou přihlašovat v době od 10.45 do 11.15 hodin, na start pak půjdou v 11.30 hodin.