V zámecké zahradě lidé uvidí film Nightlife: Na tahu

KDY: 16. července, 19:30

KDE: Kladno

Zahrada Kladenského zámku se v pátek 16. července opět promění v letní kino. Veřejnost zde bude moci zhlédnout snímek Nightlife: Na tahu. Jedná se o německou romantickou komedii, ve která vypráví příběh barmana Mila. Ten se jednoho krásného dne zamiluje, avšak v cestě mu stojí řada překážek. Promítání začíná kolem 19.30 hodin, vstupenky lze zakoupit přímo na místě. Děti do 12 let v doprovodu dospělých mají vstup zdarma. Vstupné je 100 korun. Dalším filmem, který bude v zámecké zahradě k vidění, je Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny. Tohle válečné drama je na programu 22. července.

Na slánském náměstí zahraje kapela Refreš

KDY: 16. července, 20:00

KDE: Slaný



V rámci šňůry letních koncertů s názvem Music on the square vystoupí v pátek 16. července na slánském Masarykově náměstí kapela Refreš z Panenského Týnce. V jejím podání si příchozí budou moci užít bigbeat, jak kluci z kapely sami rádi říkají „hodňoučkej bigbít z Tejnice“. Skupina bude hrát ve složení Jindra „Jinánek“ Vodňanský (zpěv, aku. kytara, harmonika, cingrlátka), Jakub „Fulda“ Folauf (bicí a perkuse), Karel „Karlos“ Boleslav (aku. kytara, zpěv), Jan „Dosky“ Doskočil (baskytara) a Martin „Houdicz“ Houda (el. kytara, zpěv) Akce je volně přístupná.

Tomáš Záborec bude mluvit o svých dřevomalbách na Křivoklátě

KDY: 16. červenec, 19:00

KDE: Křivoklát

Ve věži Huderce na hradě Křivoklát bude až do konce srpna k vidění výstava dřevomaleb Tomáše Záborce. V pátek 16. července je navíc na programu setkání se samotným autorem. „Již několik let se věnuji vytváření obrazů na dřevěném podkladu, které pro zjednodušení nazývám dřevomalby,“ vysvětluje Záborec. Metoda jeho práce spočívá ve využití různých zářezů, vrypů a dlabání do dřeva. „V konečném výsledku tento způsob tvorby umožňuje i zapojení jiných, než jen zrakových smyslů – možnost seznámit se s obrazem dotykem, hmatovým vjemem, evokuje i další známé zážitky, jakými je vůně květin či šumění lesa,“ dodal umělec, který se dle svých slov nikdy nechce pouštět s přírodou takzvaně do křížku. Setkání začíná v 19 hodin.

Malí dobrodruzi se vydají na Adamovu cestu

KDY: 17. července, 14:00

KDE: Slaný

ZA KOLIK: 70/50 Kč



Slánské infocentrum pořádá v sobotu akci s názvem Adamova cesta do středověkého města aneb soutěžní klání s všetečným klukem o kopu stříbrných. Jde o akční vycházka, která je určena pro malé návštěvníky od 6 let v doprovodu rodičů. Jak slibují organizátoři, rodinná akce vám zpestří poznávání historie města Slaný. Za vstupenky dospělí zaplatí 70 korun, děti pak 50 korun. Sraz je ve 14 hodin před Infocetrem Pod Velvarskou branou ve Slaném.